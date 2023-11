Quelques bits de l’actualité numérique

Payant, le stationnement

La demande pour un service de partage des espaces de stationnement était bien là. L’application Clicknpark, une idée audacieuse de l’étudiant Liam Garneau et de l’entrepreneur Carl Grenier, a annoncé cette semaine avoir franchi le cap des 125 000 utilisateurs pour une croissance de 300 % dans les trois derniers mois. Les propriétaires de stationnements commerciaux et résidentiels qui y ont affiché leurs espaces disponibles ont reçu quant à eux 2,5 millions. L’appli est offerte à Montréal, Québec, Toronto, Ottawa et Gatineau.

Un lit bien fait

IMAGE FOURNIE PAR LOWBIRTH GAMES Les dialogues du jeu This Bed We Made sont fins, soutenus en français et en anglais par des acteurs québécois.

Difficile de ne pas être séduit par le jeu This Bed We Made, première œuvre du studio montréalais indépendant Lowbirth Games. Dans un décor de bois laqué et de laiton typique des hôtels de luxe de l’époque, Sophie Roy est une jolie femme de chambre fouineuse qui fait des découvertes troublantes dans les chambres des clients. Les dialogues sont fins, soutenus en français et en anglais par des acteurs québécois. Le jeu bute tout de même sur quelques maladresses que de futures mises à jour vont probablement atténuer.

Resident Evil Village sur iPhone

IMAGE FOURNIE PAR CAPCOM Resident Evil Village est maintenant offert sur les iPhone 15 Pro et les iPad équipés de la puce M1.

Apple voulait convaincre joueurs et développeurs de la puissance de ses appareils, c’est réussi. Nous pouvons le confirmer, l’iPhone 15 Pro est capable de gérer avec fluidité un jeu AAA comme Resident Evil Village, offert depuis lundi. Aucun tressautement en une heure de jeu, alors que nous avions connecté en plus un casque d’écoute et un contrôleur Xbox à notre iPhone. Ce qui n’en fait pas une expérience très agréable : on a le choix entre le petit écran de 6,1 po du téléphone ou la diffusion AirPlay, en HD seulement, sur une télévision. On attend des jeux plus adaptés à ce support.

Derrière les oreilles, la qualité

PHOTO FOURNIE PAR RAZER En dépit de son look enfantin, le casque d’écoute Kraken Kitty V2 BT offre un bon son, mais est plombé par son micro et sa connexion Bluetooth.

Vous avez sûrement repéré le casque d’écoute Kraken Kitty V2 BT dans certaines publicités ou au détour de vidéos en ligne. Peut-être l’avez-vous trouvé ridicule ou trop mignon. Nous avons soumis ce casque tout rose, avec ses lumières clignotantes et ses oreilles de chat, à un vrai banc d’essai, histoire de vérifier si on a affaire à une babiole mal fichue. Surprise : on a ici un bon casque d’écoute, supérieur à ce qu’on trouve à ce prix. Dommage que son micro et la stabilité de sa connexion Bluetooth ne soient pas à la hauteur.

Quiz

PHOTO CHRIS RATCLIFFE, ARCHIVES BLOOMBERG

Avec quel liquide un ordinateur offert dans un tirage au sort par le studio Blizzard est-il refroidi ?

Réponse

Avec du sang humain. Dans une campagne étrange combinant la promotion du jeu Diablo IV et le don de sang, Blizzard a annoncé qu’un ordinateur « refroidi par un liquide et contenant du sang humain » sera offert dans un tirage.