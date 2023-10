Le Kraken Kitty V2 BT semble tout droit sorti d’une vidéo TikTok ou d’une série coréenne, mais ne vous fiez pas à son look : on a ici un surprenant casque d’écoute, supérieur à ce qu’on trouve à ce prix.

On pourrait croire que le casque d’écoute sans fil Kraken Kitty V2 BT n’a qu’un argument de vente : son design tout mignon avec ses oreilles de chat et ses lumières multicolores. Mais voilà, surprise, c’est un appareil bien construit et au son respectable pour son prix. Son micro et la stabilité de sa connexion Bluetooth ne sont toutefois pas à la hauteur.

On aime

Vous avez sûrement repéré le casque d’écoute Kraken Kitty dans certaines publicités ou au détour de vidéos en ligne, peut-être l’avez-vous trouvé ridicule ou trop mignon. Au-delà de son look, nous n’avons pu résister à soumettre ce casque tout rose, avec ses lumières clignotantes et ses oreilles de chat, à un vrai banc d’essai. Histoire de vérifier si on a affaire à un cossin mal fichu ou un véritable casque d’écoute.

Avant de donner la réponse, voyons un peu ce qu’on nous offre côté design. Le Kraken Kitty V2 BT, comme la fin de son nom l’indique, est la variante Bluetooth de ce casque d’écoute également disponible en noir. À 339 grammes, il est un peu plus lourd que la moyenne, presque 100 grammes de plus que notre casque fétiche, le WH-1000XM3 de Sony. Rien d’insupportable, ceci dit, et son port est confortable avec deux coussins de gel enrobé de similicuir qui semblent durables.

On commence par le coupler avec notre téléphone avec l’app Razer Audio, disponible pour iOS et Android. L’association est rapide et sans bogue. De là, la première tâche est de choisir quel effet lumineux on veut activer sur notre casque. Car les deux oreilles de chat et les côtés du casque s’illuminent selon quatre modes. Avec le compteur Audio, tout s’allume au rythme et à la puissance de la musique jouée. On peut également simuler, dans l’une des 16 millions de couleurs disponible, un effet Respiration, choisir « Cycles de spectre » qui nous fait promener graduellement de façon aléatoire dans toutes les couleurs et, enfin, choisir une seule couleur fixe. D’autres paramètres sont disponibles sur un PC avec le Streamer Companion App, qui fait par exemple scintiller vos oreilles quand vous dépassez les 100 spectateurs sur votre chaîne Twitch.

Et répondons à la question qui vous vient peut-être à l’esprit : on peut aussi éteindre les lumières.

L’app permet en outre de choisir la langue de l’assistant du casque, avec sept choix disponibles, dont l’anglais et le français, du temps d’inactivité avant la mise en veille et d’un égaliseur.

Écoutons maintenant de la musique avec ce casque qui semble tout droit sorti d’une vidéo de TikTok ou d’une série coréenne. Nous nous attendions à une grosse déception, nous avons eu droit à une bonne surprise. La musique est bien ciselée, la basse a du tonus et les fréquences moyennes sont bien reproduites. Les hautes fréquences sont trop discrètes à notre goût et un petit tour dans l’égaliseur nous a aidés à donner plus de puissance à la basse. Pas trop, car celle-ci devient criarde si on monte trop le volume.

Mais à tout prendre, on a ici un surprenant casque d’écoute, supérieur à ce qu’on trouve à ce prix. On ne le confondra pas avec un casque haut de gamme et le mélomane averti trouvera qu’il manque de subtilité, mais il ne sonne pas « cacanne ». Pour 80 % des utilisateurs moins exigeants, il fera un bon travail. Le fabricant Razer, de Singapour, n’est pas tout à fait un nouveau venu dans ce domaine, ayant une bonne réputation pour les périphériques de jeu vidéo.

Soulignons un petit ajout plaisant : le volume se contrôle par une roulette. Un siècle après son invention, c’est encore à notre avis le meilleur contrôle du son. Le bouton d’alimentation sert par ailleurs à arrêter ou reprendre la musique, ou à avancer d’une chanson si on donne deux coups.

Quant à l’autonomie de la pile, elle est remarquable. Selon le fabricant, on dispose de 40 h, toutes lumières allumées. Nous avons plutôt obtenu entre 56 et 60 h, à volume moyen, il est vrai.

On aime moins

Quelques appels téléphoniques avec des cobayes humains nous ont forcés à modérer notre enthousiasme : notre voix leur semblait peu claire, avec un écho dérangeant. Même insatisfaction lors des téléconférences. Le micro, ici, n’est pas très performant.

Autre constat négatif, l’application est inaccessible pendant un appel téléphonique, et ne peut donc pas modifier les paramètres de son et de micro. L’app a de plus tendance à ne plus retrouver le casque, même si celui-ci est bien connecté au téléphone et diffuse de la musique. Instabilité logicielle, ici.

On ne peut connecter deux appareils en même temps et passer de l’un à l’autre, comme c’est devenu courant avec le Bluetooth 5,2.

Ce casque d’écoute a une fonction d’annulation du bruit bien timide. Disons que le bruit est un peu atténué, mais rien à voir avec les capacités de casques plus sophistiqués.

On achète ?

La question, ici, doit être modifiée et devient un peu surréaliste. Avez-vous envie d’acheter un casque d’écoute donnant une bonne performance, mais rose et doté d’oreilles de chat lumineuses ?

Le but de notre test n’était pas de nous assurer de la beauté du casque, mais de vérifier ses capacités techniques. De ce point de vue, il s’agit d’un excellent rapport qualité-prix, surtout pour l’écoute de la musique pour l’amateur moyen ou comme périphérique branché à la télé ou à un ordinateur. La faiblesse de son micro et son incapacité à gérer deux appareils n’en font toutefois pas un outil de travail très performant. On s’en doutait un peu, avec un tel look.