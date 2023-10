Difficile de ne pas être séduit par le jeu This Bed We Made, première œuvre du studio montréalais indépendant Lowbirth Games, soutenue par un graphisme magnifique et une narration très inspirée. On lui pardonne même ses quelques maladresses.

Hôtel Clarington, rue Drummond à Montréal le 17 février 1958, trois jours après la Saint-Valentin. Dans un décor de bois laqué et de laiton typique des hôtels de luxe de l’époque, Sophie Roy est une jolie femme de chambre fouineuse qui fait des découvertes troublantes dans les chambres des clients. Tout commence par la chambre 505 où l’inquiétant M. Spade a caché des photos de Sophie, une énigme qui la conduira à découvrir le passé caché d’autres clients.

CAPTURE D’ÉCRAN

Qui est cette Mme Beaumont qui occupe depuis un mois la chambre 507 ? Qui sont « H et M », pourquoi un compte a été vidé de ses 5000 $, quelle est la véritable identité de M. Spade ?

Pistes brouillées

Sophie mène l’enquête dans cette « histoire d’amour et de meurtre », aidée de la moqueuse réceptionniste Beth Lambert et du gentil concierge Andrew, sous l’œil sévère du patron Bernard et de la gouvernante Linda. On a affaire ici à un « pointez et cliquez » de luxe, avec animations plutôt que des images fixes dans lequel on doit relever tous les indices pour avancer dans l’enquête.

Les pistes sont brouillées dès le départ, de sorte qu’on ne sait pas trop quelle direction va prendre l’enquête dans ce Montréal guindé des années 50, où la police procède à des descentes dans les bars fréquentés par des « déviants » – lire des homosexuels – et où le viol par un mari est chose impossible juridiquement.

On va de surprise en surprise dans ce thriller qui ne tombe jamais dans le lieu commun, dans lequel le scénario s’adapte aux choix que fait Sophie durant l’enquête. Des dizaines de conclusions ont été préparées. La femme de chambre peut décider de faire disparaître des indices, doit résoudre des énigmes codées, retrouver une par une les clés pour ouvrir coffres et écrins pour lier tous les éléments. Vous pensiez résoudre un meurtre ou un vol ? Détrompez-vous, l’histoire est à plusieurs niveaux et d’une richesse inouïe.

CAPTURE D’ÉCRAN

Les dialogues sont fins, soutenus en français et en anglais par des acteurs québécois, notamment Victoria Diamond dans le rôle de Sophie et Zoé Tremblay-Bianco dans celui de Beth.

Classement et aide

Comme il s’agit d’une œuvre indépendante, on n’est pas dans un monde ouvert où les scénarios s’entrecroisent et sont interminables. Nous avons bouclé ce jeu en une douzaine d’heures, et nous avons pris soin de lire toutes les lettres découvertes tout en fouinant soigneusement tous les recoins.

Sophie visite tout au plus trois étages et une demi-douzaine de chambres, mais les éléments qu’elle y découvre sont si nombreux et parfois contradictoires qu’on perd facilement le fil. Heureusement, toutes les découvertes sont soigneusement répertoriées, la trentaine de personnages ont chacun leur fiche et on dispose en tout temps d’une aide providentielle, sous la forme d’une réflexion à haute voix de Sophie qui révèle la prochaine étape.

Une douzaine d’heures de plaisir, pas de doute, même si on note quelques mécaniques de jeu agaçantes qui pourront probablement être réglées dans les prochaines mises à jour. Ainsi, Sophie fait des commentaires sur les lettres découvertes avant même qu’on ait pu les lire. Les indices à découvrir sont parfois très peu visibles et certains doivent pratiquement être découverts par hasard ou après de longues recherches.

Et si on a pris soin de lancer les versions française et anglaise en même temps, la première est encore à peaufiner, avec des fiches à moitié traduites et des énigmes à décoder en anglais. Précisons cependant que, plutôt que d’avoir la version PC sur Steam, nous avons hérité de la version préliminaire PS5 du jeu, encore instable.

Le verdict : This Bed We Made est une magnifique ode au Montréal des années 50, aux romans policiers à la Agatha Christie recouverte d’une couche de préoccupations sociales. Le studio Lowbirth Games y a en plus injecté une maîtrise graphique impressionnante, servi par un scénario surprenant comme seuls les studios indépendants en ont le secret.

Essayé sur une PS5 avec une copie gratuite fournie par Lowbirth Games