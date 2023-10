PHOTO GOOGLE, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(New Delhi) Google prévoit de fabriquer son téléphone phare Pixel 8 en Inde, a déclaré jeudi son PDG Sundar Pichai, rejoignant ainsi une liste croissante d’entreprises technologiques mondiales limitant la dépendance de leurs chaînes d’approvisionnement à l’égard de la Chine.

Agence France-Presse

L’annonce de M. Pichai fait suite à la sortie le mois dernier par son rival technologique américain Apple de son dernier iPhone, y compris des unités fabriquées en Inde, alors que les géants de la technologie ciblent le marché en rapide expansion de ce pays d’Asie du Sud et l’abondance de main-d’œuvre qualifiée bon marché.

« Nous avons fait part de notre projet, lors du salon annuel Google for India, de fabriquer des téléphones intelligents Pixel localement et prévoyons que les premiers appareils seront déployés en 2024 », a déclaré M. Pichai sur X.

M. Pichai a ajouté que Google appréciait le « soutien à Make in India » – une politique phare du gouvernement du premier ministre Narendra Modi, offrant des autorisations commerciales plus rapides et des incitations financières pour la fabrication de produits dans le pays.

New Delhi a accéléré sa production et ses exportations de téléphones portables et d’autres produits électroniques depuis la mise en œuvre de ce programme.

Les exportations indiennes de téléphones mobiles ont presque doublé pour atteindre 8,5 milliards de dollars sur un an en 2022-2023, selon les chiffres officiels.

Le vice-président senior de Google, Rick Osterloh, a déclaré que la société voyait « une opportunité encore plus grande de rendre les téléphones intelligents Pixel accessibles à davantage de personnes » en Inde.

« Ces dernières années, l’Inde s’est imposée comme un centre manufacturier véritablement de classe mondiale, créant ainsi un environnement favorable permettant aux entreprises de prospérer », a déclaré M. Osterloh dans un communiqué.

La société avait l’intention de « commencer avec le Pixel 8 et s’associera avec des fabricants internationaux et nationaux pour produire localement des téléphones intelligents Pixel », a-t-il ajouté.

L’Inde, qui compte le deuxième plus grand nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents après la Chine, s’est fixé pour objectif de produire localement pour environ 300 milliards de dollars d’appareils électroniques et de téléphones intelligents d’ici à 2025-2026.

Google a déjà investi des sommes importantes dans le pays et s’est également associé à Reliance Jio, propriété de l’homme le plus riche d’Inde, Mukesh Ambani, pour développer un téléphone 4G à faible coût destiné au marché local.

Plus tôt cette année, le géant de l’électronique taïwanais Foxconn, le plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde et l’un des principaux assembleurs d’iPhone, a acheté un immense terrain à la périphérie du centre technologique indien de Bangalore.

Cela a été considéré comme faisant partie de l’avancée d’Apple en Inde – la grande économie la plus peuplée et à la croissance la plus rapide du monde – et de ses efforts pour diversifier sa production hors de la Chine.

Le géant de l’électronique Samsung exploite également la plus grande usine de téléphones portables au monde dans la banlieue de New Delhi, avec une capacité de production d’environ 120 millions d’unités par an.