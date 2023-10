Secteur financier Montréal attire un nouvel acteur

La communauté financière montréalaise vient de s’enrichir d’un nouveau membre d’envergure avec l’implantation de la société française Ardian, un leader mondial de l’investissement privé qui gère 156 milliards US d’actifs pour le compte de plus de 1400 clients dans le monde. Un quasi-retour aux sources pour la PDG et fondatrice d’Ardian, Dominique Senequier, qui a lancé la firme en 1996 en s’associant avec la Caisse de dépôt.