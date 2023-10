PHOTO JUSSI NUKARI, ASSOCIATED PRESS

(Helsinki) Le géant finlandais des télécoms Nokia a annoncé jeudi qu’il allait supprimer jusqu’à 14 000 postes pour affronter le ralentissement de l’activité dans les infrastructures mobiles.

Elias HUUHTANEN Agence France-Presse

L’équipementier doit en particulier faire face à un freinage des investissements des opérateurs en Amérique du Nord dans la 5G dans un contexte globalement morose pour les géants de la technologie.

« Au troisième trimestre, nous avons constaté un impact accru des défis macroéconomiques sur notre activité », a déclaré le PDG Pekka Lundmark dans un communiqué.

Son programme de réductions des coûts « doit mener à des effectifs de 72 000-77 000 employés comparé aux 86 000 que compte Nokia aujourd’hui », a précisé le groupe.

Après la publication des résultats, le cours de l’action Nokia était stable à 3,25 euros vers 3 h (heure de l’Est) à la Bourse de Helsinki.

Le programme d’économies du groupe devrait permettre des réductions de coûts allant jusqu’à 1,2 milliard d’euros d’ici 2026, en ciblant notamment les réseaux mobiles, ainsi que les services d’infonuagique et réseau.

Nokia s’attend à « une amélioration » de ses activités de réseau « au quatrième trimestre ».

« Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui ont un impact sur notre personnel », a ajouté le PDG.

Nokia a en parallèle annoncé une baisse de 69 % de ses bénéfices au troisième trimestre à 133 millions d’euros (140 millions de dollars) par rapport à l’année précédente.

Au cours du même trimestre, l’équipementier télécoms, engagé dans une bataille pour les réseaux 5G avec son rival suédois Ericsson et le chinois Huawei, a vu ses ventes chuter de 20 % à 4,982 milliards d’euros.

« Nous avons constaté un certain ralentissement dans le rythme du déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n’y était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord », a ajouté le responsable.

Risque d’avertissement sur bénéfices

Dans les infrastructures de réseau, ses ventes ont reculé de 14 % en raison de moindres investissements de ses clients dans les réseaux IP, tandis que les ventes dans les réseaux mobiles se sont contractées de 19 %.

« Les bénéfices ont été beaucoup plus faibles que prévu et les perspectives sont plus incertaines. Cela ne semble donc pas très bon à court terme pour Nokia », a déclaré à l’AFP Atte Riikola, analyste chez Inderes.

Il juge que les « prévisions de Nokia vont baisser de façon spectaculaire » et estime qu’il y a « une possibilité pour un avertissement sur résultat négatif ».

Les plus grands équipementiers des télécoms sont touchés par le ralentissement du marché mondial de la 5G.

Ericsson avait ces derniers mois prévenu du ralentissement des investissements de leurs clients, les opérateurs de téléphonie mobile, en raison de la dégradation économique mondiale.

Le groupe suédois a annoncé mardi une baisse de 5 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre. Il avait lui-même annoncé un plan de suppression de 8500 emplois dans le monde fin février.

Nokia et ses concurrents avaient vu leurs bénéfices s’envoler pendant la pandémie de COVID-19, mais doivent maintenant réduire la voilure avec le ralentissement du secteur de la technologie.

Aux États-Unis, les géants de la technologie Meta et Microsoft ont annoncé des plans de réduction d’au moins 10 000 personnes chacun.

En janvier, le géant du commerce en ligne Amazon avait annoncé qu’il allait supprimer plus de 18 000 postes et la maison-mère de Google, Alphabet, environ 12 000 postes.