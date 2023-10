Une analyse de l’Université Stony Brook de New York a débusqué plus de 10 000 tricheurs au jeu en ligne Wordle du New York Times.

Quiz

Une analyse de l’Université Stony Brook de New York a débusqué plus de 10 000 tricheurs à un jeu en ligne très populaire. De quel jeu s’agit-il ?

Réponse

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il s’agit de Wordle (l’équivalent au New York Times du jeu « Le mot » dans La Presse). Un analyste a noté qu’un nombre anormalement élevé, 10 000 joueurs sur 2 millions certains jours, trouvaient le mot dès leur premier essai. Son hypothèse : ils ont utilisé plusieurs appareils. La grande question : quel est l’intérêt ?

IMAGE TIRÉE DU SITE TIENFRANCAIS.CA L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) a choisi une formule rigolote pour proposer des traductions de termes anglais, avec par exemple huit fiches.

Français sur tous les fronts

Au tour des informaticiens de proposer leurs formules en français dans un domaine où l’anglais règne. L’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) a cependant choisi une formule plus ludique que les autres, commençant avec huit fiches rigolotes offrant, par exemple, la traduction de termes comme spoofing, botnet et cheat code. Quatre vidéos sur YouTube et quatre balados viennent terminer le travail. Cette série oppose six équipes qui s’affrontent dans le cadre d’un jeu-questionnaire afin de tenter de remporter la victoire.

PHOTO FOURNIE PAR QUIETON À 1,8 gramme chacun, les écouteurs QuietOn 3.1 utilisent la fonction d’annulation du bruit ambiant pour atténuer les sons graves pendant le sommeil.

Un silence d’or

Les écouteurs QuietOn 3.1 sont une jolie trouvaille technologique : tout petits, ils utilisent la fonction d’annulation du bruit ambiant pour vous permettre de mieux dormir. Ces écouteurs de conception finlandaise, manifestement haut de gamme, sont au sommet de leur performance quand des sons graves sont émis, comme le grondement de fond d’un métro, de la ventilation ou le ronflement de votre conjoint. Mais voilà, ils coûtent 349 $ et ne sont pas plus efficaces que des bouchons de cire à 2 $.

IMAGE EXTRAITE DU SITE BANDAINAMCOENT.COM Le roi des ventes au Canada en août dernier a été Armoured Core VI : Fires of Rubicon, un jeu de combat entre robots dont la dernière édition datait de 10 ans.

Armoured Core VI champion

Le top 10 canadien des jeux vidéo a été passablement chamboulé en août dernier, avec deux nouveaux venus dans les positions de tête. Le roi des ventes a été Armoured Core VI : Fires of Rubicon, un jeu de combat entre robots dont la dernière édition datait de 10 ans. Le jeu préféré des amateurs de football, Madden NFL 24 d’Electronic Arts, arrive en deuxième position, devant Remnant II. Notons la ténacité de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et de Hogwarts Legacy, toujours dans le top 10 respectivement 4 et 7 mois après leur sortie.

PHOTO PATRICK T. FALLON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Apple, selon le Wall Street Journal, n’arrive pas à produire dans ses laboratoires une puce modem fiable adaptée aux milliers de fournisseurs de télécommunications dans le monde et qui ne surchauffe pas.

Pas de modem Apple

Si la transition d’Apple vers un processeur maison a été couronnée de succès, il n’en va pas de même pour un autre projet en place depuis 2018, soit le remplacement des puces modems pour son iPhone. Une enquête du Wall Street Journal parle même d’un « échec spectaculaire » pour Apple, qui n’arrive pas à produire dans ses laboratoires une puce modem fiable, adaptée aux milliers de fournisseurs de télécommunications dans le monde et qui ne surchauffe pas. Prévu en 2022, le modem Apple ne sera vraisemblablement pas lancé avant 2025.