Les écouteurs QuietOn 3.1 sont une jolie trouvaille technologique : tout petits, ils utilisent la fonction d’annulation du bruit ambiant pour vous permettre de mieux dormir. Mais voilà, ils coûtent 349 $ et ne sont pas plus efficaces que des bouchons de cire à 2 $.

On aime

Conçus en Finlande, les écouteurs antibruit QuietOn dont nous avons essayé la version 3.1 sont basés sur une idée ingénieuse : utiliser la fonction d’annulation du bruit ambiant (« ANC » selon l’acronyme anglais) maintenant intégrée à la plupart des écouteurs non pour améliorer l’écoute musicale ou les conversations téléphoniques, mais simplement pour mieux dormir.

Cette fonction repose sur deux méthodes : passive, par la forme des écouteurs, et active en recourant à un logiciel qui émet une onde sonore antagoniste et annule le bruit. Les QuietOn 3.1 utilisent les deux. On insère d’abord le plus profondément possible ces deux petits embouts de 1,8 gramme recouverts d’une mousse mémoire. On dispose dans la boîte de quatre tailles et d’un étui chargeur, capable de fournir trois recharges à ces écouteurs qui ont une autonomie de 28 h.

À ce poids et à cette taille, ils ne sont pas gênants. On les sort de leur étui, on le place et, une vingtaine de secondes plus tard, la fonction ANC embarque et atténue les bruits ambiants. Le tout fonctionne rondement et ces QuietOn 3.1 sont aussi efficaces, disons, que des AirPods Pro à 329 $ ou des Pixel Buds Pro à 260 $. Mais ils ne diffusent pas de musique.

Nous les avons essayés plusieurs nuits, dans des environnements très différents, parfois en dormant ou simplement pour le test, en voyage, dans une voiture, en transport en commun. Les QuietOn 3.1 sont à leur mieux quand des sons graves sont émis, comme le grondement de fond d’un métro, de la ventilation ou le ronflement de votre conjoint. Dans les hautes fréquences, pour des bruits plus ponctuels, ils sont moins marquants.

Font-ils une différence ? Oui, notable, quand on a le sommeil léger et que des bruits graves fréquents vous tourmentent. Leur autonomie est à la hauteur de ce qui est promis, et leur conception et leur design sont clairement haut de gamme.

On aime moins

Nous avons passé en revue beaucoup de critiques très positives, notamment dans Forbes, The Verge et CNet, et avons-nous eu des remords à ne pas être aussi enthousiaste. Enfin, nous avons modifié nos habitudes et fait la comparaison avec des bouchons de cire vendus dans toutes les pharmacies à moins d’un dollar l’unité. Résultat : ces bouchons étaient aussi efficaces. Plus gros, sûrement, et moins jolis, mais ces défauts s’oublient facilement quand leur prix est 175 fois inférieur.

C’est tout ce que nous avons à leur reprocher, mais il s’agit d’un reproche de taille.

On achète ?

Les QuietOn 3.1, c’est évident, sont plus agréables à porter que des écouteurs de musique et leur autonomie est imbattable. On peut concevoir que, pour plusieurs raisons, on puisse trouver les QuietOn 3.1 plus confortables que des bouchons de cire. Plus efficaces ? QuietOn publie des tableaux sur son site qui le démontre, mais nous ne l’avons pas constaté.

Nous saluons la qualité indéniable et la technologie au point des QuietOn, mais on ne peut recommander leur achat.