Quelques bits de l’actualité numérique

Sursis pour la carte SIM

De fins observateurs ont noté lors du dernier évènement Apple qu’il n’avait pas été question de la disparition de la carte SIM dans les iPhone, effective aux États-Unis depuis 2022. Cette année, supposait-on, tous les iPhone vendus dans le monde seraient touchés et devraient compter sur une eSIM, soudée à l’intérieur du téléphone. Surprise : rien n’a changé, les modèles vendus au Canada, notamment, comprenant toujours cette fente. C’est que d’importants fournisseurs canadiens régionaux, notamment Vidéotron et SaskTel, n’offrent pas encore l’activation par eSIM.

Retro MTL grandit

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Alors que les fermetures de boutiques de jeux vidéo se multiplient, Retro MTL fêtera officiellement le 28 septembre son déménagement dans un espace plus grand.

Le succès à contre-courant de Retro MTL, boutique montréalaise de jeux vidéo surtout connue pour son offre vintage parmi ses 32 000 produits en stock, ne semble pas s’essouffler. Fondée en ligne en 2017 avant d’ouvrir boutique dans Hochelaga en 2019, cette institution a grossi malgré la tourmente qui a emporté la plupart des boutiques du genre en Amérique du Nord. Le 28 septembre, on fêtera officiellement le déménagement dans un espace plus grand, au 4023, rue Hochelaga, avec dévoilement d’une gamme de vêtements, de produits dérivés et d’une nouvelle bière « collaborative ».

Musique payante

IMAGE TIRÉE DU SITE ROCKSTARGAMES.COM Avec 305 millions d’écoutes et des revenus de 725 996 $ US, Grand Theft Auto V est le jeu dont la bande originale a été la plus écoutée sur Spotify.

Les studios ont une raison supplémentaire de fignoler la musique dans leurs jeux vidéo : elle peut rapporter des sommes intéressantes sur les plateformes de musique en continu. Le site spécialisé SecureCheats a fait une studieuse compilation des bandes originales les plus écoutées sur Spotify, couronnant Grand Theft Auto V, qui a obtenu 305 millions d’écoutes et généré des revenus de 725 996 $ US. The Elder Scrolls V : Skyrim, avec 615 659 $, et The Last of Us, avec 427 052 $, complètent le podium.

Le bureau à la maison

PHOTO FOURNIE PAR EPSON L’imprimante multifonctions ET-8500 promet des photos couleur « de qualité labo » et vient avec une réserve d’encre pouvant imprimer en théorie jusqu’à 5000 pages.

L’imprimante Epson ET-8500 est tellement bardée de fonctions qu’on a l’impression d’avoir à la maison un appareil destiné aux entreprises. Son écran tactile et son appli mobile signent son entrée en 2023, tandis que sa réserve d’encre coûte 90 % moins cher que les cartouches. Nous avons été impressionnés par le contraste et les couleurs pures livrées, que ce soit pour des documents ou des photos couleur. Elle nous semble tout de même fragile pour son prix costaud, et sa durabilité nous inquiète.

Quiz

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Il faut sortir son ordinateur de son bagage lors des contrôles à l’aéroport.

Pourquoi faut-il sortir son ordinateur de son bagage lors des contrôles à l’aéroport ?

Réponse

La pile et les composants d’un ordinateur sont trop denses pour laisser passer les rayons X, ce qui permettrait théoriquement de cacher à l’intérieur ou dessous des objets interdits.