Transformer son iPhone en console intelligente, échanger cartes de visite et documents en collant deux appareils, changer le foyer d’une photo en mode Portrait. À défaut de mettre la main sur les nouveaux et coûteux iPhone 15, on peut se rabattre depuis lundi sur quelques fonctions étonnantes ou simplement amusantes du nouveau système d’exploitation iOS 17. En voici trois, offertes gratuitement, elles, pour tous les iPhone lancés depuis le Xs en 2018.

Mode veille

CAPTURE D’ÉCRAN Le mode veille d’iOS 17

C’est probablement la nouveauté la plus utile qu’a implantée Apple dans iOS 17. En couchant son iPhone en mode Paysage au moment de la charge, le téléphone devient une petite console intelligente. Il affiche en mode veille deux contenus qu’on peut personnaliser, en choisissant parmi 23 « widgets ».

On peut par exemple afficher la météo à gauche et le calendrier à droite, choisir la musique ou un livre audio à diffuser pendant que les nouvelles d’Apple News s’affichent.

CAPTURE D’ÉCRAN Le mode veille d’iOS 17

Il est facile de changer de widget, il suffit de faire glisser son doigt sur l’écran de haut en bas. L’affichage prend une teinte rouge discrète quand la luminosité ambiante est faible. Enfin, même en mode veille, les nouveaux textos s’affichent plein écran.

Contacts

Les appels entre iPhone sont nettement plus divertissants avec iOS 17. Au lieu de n’afficher qu’un nom, on peut maintenant choisir – pour soi et pour ses contacts – un émoji, une photo, une identité visuelle qui s’affichera au moment d’un appel.

CAPTURE D’ÉCRAN On peut maintenant choisir – pour soi et pour ses contacts – un émoji, une photo, une identité visuelle qui s’affichera au moment d’un appel.

Les propriétaires d’iPhone peuvent choisir eux-mêmes leur « identité visuelle ». Pour ceux qui ont un appareil Android, ils devront se contenter de celle qu’on leur aura ajoutée dans les contacts.

Autre idée astucieuse et que les amateurs de « networking » apprécieront : il suffit de coller deux iPhone l’un contre l’autre pour que les propriétaires s’échangent leurs coordonnées. La même opération rend maintenant beaucoup plus simple l’échange AirDrop. Une fois correctement configuré, il suffit d’afficher par exemple une photo dans un iPhone, puis coller celui-ci sur un autre iPhone pour que l’échange s’effectue.

Enfin, l’application québécoise lancée en 2015 par Martin-Luc Archambault AmpMe fait maintenant face à une concurrence féroce d’Apple même. SharePlay, qui permettait déjà depuis 2021 à plusieurs utilisateurs iOS d’écouter ensemble une émission, est simplifiée. Si on écoute une chanson sur Musique d’Apple, par exemple, il suffit de rapprocher son téléphone d’un autre iPhone pour que ce dernier diffuse la même chanson. La synchronisation des deux appareils est bonne, selon notre expérience. Chaque utilisateur prend le contrôle et peut ensuite décider de la chanson diffusée.

En photo

On croyait que le « Next-Generation Portrait » présenté la semaine dernière, qui permet de redéfinir après coup la mise au point d’une photo en mode Portrait, était réservé aux nouveaux iPhone 15. Eh bien, non. En installant iOS 17, nous avons eu la surprise de pouvoir effectuer cette opération, rendant nette une personne auparavant floutée dans l’arrière-plan d’une photo. Cette modification n’est possible qu’avec des sujets humains, avons-nous relevé.

Il est par ailleurs maintenant possible de laisser un message audio ou vidéo quand votre interlocuteur ne répond pas sur FaceTime.