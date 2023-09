Le créateur de la page Facebook L’Actualité en mèmes s’est permis un pied de nez à Meta. Maxime Larrivée-Roy a conçu ZuckHub, qui permet par l’entremise d’un lien tiers de relayer du contenu d’actualités là où le géant du numérique n’en veut plus.

Le fonctionnement du site est fort simple : il suffit de s’y rendre et d’y copier l’adresse URL d’un article pour que soit émis un lien qui peut être partagé sur Facebook et Instagram, par exemple. Selon des tests réalisés par La Presse, ZuckHub fonctionnait pour bon nombre de médias québécois, mais pas tous. Il était possible notamment de relayer des articles de La Presse, du Devoir, de Radio-Canada, du Soleil et des médias de Québecor.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE ZUCKHUB. CA L’interface du site ZuckHub.ca

La plateforme ne prenait toutefois pas en charge les articles du Montréal Campus – le journal étudiant de l’Université du Québec à Montréal –, du Canada Français – hebdomadaire publié à Saint-Jean-sur-Richelieu –, par exemple, pas plus que ceux de médias étrangers comme le New York Times ou Der Spiegel.

Une « réplique »

C’est dans une publication sur sa page qui compte plus de 33 000 abonnés que M. Larrivée-Roy a présenté sa « réplique au blocage des nouvelles par Meta ». « Ce projet me prend beaucoup de temps et d’énergie et nécessitera de la maintenance et des ajustements », écrit-il.

Le projet de loi C-18 a obtenu le 22 juin dernier la sanction royale, devenant la Loi sur les nouvelles en ligne. Le même jour, Meta avait annoncé son intention de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes, menace qu’il a mise à exécution le 1er août.

Depuis, les internautes canadiens navigant sur Facebook ou Instagram ne peuvent ni consulter ni publier de contenu d’actualités. « En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualité ne peuvent pas être affichés sur Facebook », peut-on maintenant lire à l’endroit où apparaissaient autrefois des liens menant vers des articles de nouvelles.