(Paris) L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft, pénalisé par le report de plusieurs titres, a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 8,2 % au premier trimestre de son exercice décalé 2023-2024, à 288,9 millions d’euros (un euro = 1,47 $ CA), a-t-il annoncé jeudi.

Agence France-Presse

S’il est « supérieur » à l’objectif « d’environ 240 millions d’euros », le « net bookings » (réservations nettes, soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence, NDLR) est aussi en baisse de 7,7 % à taux de change constants sur la période, à 267,7 millions d’euros.

En revanche, grâce aux nombreuses sorties prévues cette année, Ubisoft confirme anticiper en 2023-2024 « une forte croissance » de ses réservations nettes, ainsi qu’un résultat opérationnel non IFRS « d’environ 400 millions d’euros ».

Jeu le plus attendu de l’exercice, Assassin’s Creed Mirage, nouvel opus de la série à succès, sortira le 12 octobre, alors qu’il était initialement prévu pour fin 2022.

Avatar : Frontiers of Pandora, adaptation de l’univers des films de James Cameron initialement annoncée pour la fin 2022, et Prince of Persia The Lost Crown sont également attendus durant l’exercice 2023-2024.

Autre axe de développement pour Ubisoft en 2023-2024 : ses jeux en « free-to-play » (gratuits avec publicité) et sur mobile, stimulés par un partenariat avec Netflix et un accord de licence sur mobile conclu en juillet 2022 avec Level Infinite, filiale du géant chinois Tencent.

Cet accord, décrit comme « l’un des plus gros contrats d’édition jamais signés dans notre industrie » par Ubisoft, et estimé à environ 370 millions d’euros sans compter les redevances, doit déboucher sur Assassin’s Creed Codename Jade, un jeu mobile mêlant action, aventure et jeu de rôle en monde ouvert.

« On n’a pas encore communiqué sur la date de lancement de ce jeu. On est effectivement en phase de tests pour optimiser tous les indicateurs clés », a toutefois indiqué le directeur financier d’Ubisoft Frédérick Duguet, jeudi lors d’une conférence téléphonique.