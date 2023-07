Grâce à des documents mal caviardés, on a appris que la production du jeu Horizon Forbidden West avait mobilisé 300 employés pendant cinq ans et coûté 212 millions US.

Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle entreprise a vu des secrets dévoilés de façon cocasse lors des audiences de la Federal Trade Commission contre Microsoft ?

Réponse

Fin juin, Sony a déposé des documents mal caviardés avec un stylo-feutre. Des internautes ont simplement utilisé un logiciel d’édition pour découvrir, notamment, que la production du jeu Horizon Forbidden West avait mobilisé 300 employés pendant cinq ans et coûté 212 millions US. The Last of Us Part 2 a coûté, lui, 220 millions US.

Habitat de rêve

IMAGE EXTRAITE DU SITE UNREALENGINE.COM Les plans originaux d’Habitat 67, auxquels on a donné vie avec le moteur de jeu vidéo Unreal Engine, prévoyaient 22 étages, des boutiques, une école et l’hébergement de 1500 familles.

Le complexe Habitat 67 est encore avant-gardiste, près de six décennies après sa conception. Il l’aurait pourtant été encore plus si son architecte, Moshe Safdie, avait réalisé les plans originaux qui prévoyaient 22 étages, des boutiques, une école et l’hébergement de 1500 familles. On peut maintenant y plonger avec un réalisme troublant grâce au projet Hillside, conçu par l’agence Neoscape et Epic et utilisant le moteur de jeu vidéo Unreal. L’ensemble rêvé, à l’époque, a été jugé trop coûteux… à 45 millions.

Réservoir intelligent

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ Le tout nouveau capteur de Sinopé permet d’avoir un œil sur le niveau de son réservoir de propane, de mazout ou d’eau.

Une petite invention québécoise de l’entreprise de domotique Sinopé pourrait vous épargner bien des désagréments. La firme de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait été une des premières à lancer des thermostats intelligents pour plinthes électriques a appliqué son savoir-faire dans un tout autre domaine : les réservoirs de propane, de mazout ou d’eau. Si le vôtre est doté d’un cadran de type R3D, vous pouvez maintenant vérifier le niveau du réservoir à distance, sur votre téléphone. Prix : 189,99 $, auquel il faut ajouter une passerelle Zigbee de 99,99 $.

Zelda en tête

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Selon le palmarès établi par NPD Group et l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été le jeu le plus vendu au Canada en mai dernier.

Le Canada n’a pas échappé à la Zeldamanie, dont le dernier épisode, Tears of the Kingdom, est sorti le 12 mai. Selon le palmarès établi par NPD Group et l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), ce jeu a été le plus vendu au pays ce mois-là. Hogwarts Legacy se maintient en deuxième position tandis que Star Wars : Jedi Survivor boucle le podium. Saluons la résilience de Far Cry 6, d’Ubisoft, en sixième position près de 20 mois après sa sortie.

Microsoft Edge requinqué

IMAGE EXTRAITE DU SITE MICROSOFT.COM Le navigateur de Microsoft, Edge, a attiré 50 millions de nouveaux utilisateurs depuis l’intégration de ChatGPT à son moteur de recherche Bing, une hausse de 20 % en moins de six mois.

Les responsables de Google n’en feront pas des cauchemars, mais le fait mérite d’être souligné : le navigateur de Microsoft, Edge, a attiré 50 millions de nouveaux utilisateurs depuis l’intégration de ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Il s’agit d’une hausse de 20 % en moins de six mois qui porte le total à 286 millions d’utilisateurs, selon AtlasVPN. On est très loin des 3,4 milliards d’utilisateurs de Chrome, de Google, ou des 1,1 milliard de Safari, d’Apple.