Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Anno 1800

CAPTURE D’ÉCRAN Autrefois réservé aux joueurs sur PC, Anno 1800 a fait le saut sur les consoles nouvelle génération de Sony et de Microsoft, une transition impeccable.

Sorte de Sim City gonflé aux hormones, qui permet de gérer ses villages devenus métropoles tout en nouant des alliances et en lançant des expéditions, Anno 1800 est la suite d’une franchise née il y a 25 ans. Réservée aux joueurs sur PC, elle a fait le saut sur les consoles nouvelle génération de Sony et de Microsoft. La transition est impeccable : essayé sur une PS5, le jeu d’Ubisoft s’adapte bien à la manette plus limitée d’une console, avec des menus simplifiés menant à des sous-menus. On peut miser sur l’innovation ou l’agressivité, mais on doit faire preuve d’ingéniosité pour gérer les centaines de facteurs qui feront prospérer votre royaume. Probablement le meilleur jeu du genre sur console.

Alpaca

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE Une équipe de l’Université Stanford a réussi à mettre sur pied un robot conversationnel aussi efficace que ChatGPT 4.0 pour un coût d’à peine 600 $ US.

Une équipe de l’Université Stanford a réussi un exploit remarquable : mettre sur pied un robot conversationnel aussi efficace que ChatGPT 4.0 pour un coût d’à peine 600 $ US. Le truc : utiliser ChatGPT pour raffiner et développer un autre robot bien moins performant, appelé LLaMa 7B, dont le code source a été rendu public par Meta. On estime que l’entraînement de ChatGPT a coûté 4,6 millions US ; tout indique que le robot de l’équipe de Stanford, baptisé Alpaca, est aussi efficace. Mais il y a un os : les conditions d’utilisation commerciales de ChatGPT interdisent explicitement qu’on l’utilise pour développer un produit concurrent. Ce qui n’empêcherait évidemment pas des cybercriminels de le faire malgré tout, notent les experts.

Luna

CAPTURE D’ÉCRAN La formule d’abonnement la plus mise de l’avant par Amazon est Luna+, qui donne actuellement accès à 108 jeux pour 12,99 $ par mois.

Amazon réussira-t-elle là où Google a dû déclarer forfait ? Offerte en accès limité depuis octobre 2020 aux États-Unis, la plateforme de jeu vidéo infonuagique Luna est maintenant en activité au Canada depuis mercredi. Rappelons qu’Amazon a ouvert son propre studio à Montréal en mars 2021. L’expérience est optimale avec la manette Luna, vendue 89,99 $, mais compatible avec les autres manettes sur téléphone, ordinateur ou téléviseur Fire TV. La formule d’abonnement la plus mise de l’avant est Luna+, qui donne actuellement accès à 108 jeux pour 12,99 $ par mois. Le choix est honnête, mais ne se compare pas aux catalogues plus fournis des compétiteurs. Option intéressante, on a accès sur Luna à ses jeux Ubisoft achetés pour PC.