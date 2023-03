Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

La vallée qui murmure

Le studio montréalais Chien d’or continue d’explorer l’imaginaire québécois avec un jeu d’horreur de type « pointez et cliquez », La vallée qui murmure. On y incarne le curé du village de Saint-Casimir qui enquête en 1896 dans la bourgade voisine maudite de Sainte-Monique-des-Monts. Des rumeurs étranges, une malédiction, un prêtre qui a fait une chose « si horrible [qu’il ne] mérite pas la mort », et des indices, des lettres, des objets et des clés à trouver pour fouiller le village et interroger ses habitants. Les acteurs Louise Richer, Pierre-Luc Brillant et Denis Trudel ont prêté leur voix à ce jeu au graphisme très léché pour une œuvre indépendante, servi par une musique inquiétante à souhait. Un petit 15,49 $ très bien investi, pas de doute.

Cybermenaces

IMAGE TIRÉE DU SITE AVATARBILLETS.CA La palme du « streaming » illégal le plus risqué va à Avatar – La voie de l’eau, avec 16 avertissements de sécurité pour 10 liens analysés par NordVPN.

Les apprentis pirates qui voudraient regarder illégalement les films nommés aux Oscars cette année doivent se méfier : les liens proposés regorgent de virus et de tentatives d’hameçonnage. Le fournisseur de réseau privé virtuel NordVPN a attribué la palme du « streaming » illégal le plus risqué à Avatar – La voie de l’eau. Les 10 liens proposés les plus populaires ont donné lieu à pas moins de 16 avertissements de sécurité de toutes sortes. Les Banshees d’Inisherin arrive en deuxième position avec 10 avertissements pour 8 liens analysés, dont 7 logiciels malveillants ou malicieux. Le film américano-allemand Tár est, proportionnellement, encore plus dangereux, avec huit avertissements pour quatre liens analysés, une moyenne de deux par lien.

The Last of Us

IMAGE TIRÉE DU SITE DE HBO Sony propose aux joueurs deux vidéos sur YouTube permettant de savourer des échanges entre les artisans du jeu vidéo The Last of Us et les deux principaux acteurs qui lui ont donné vie à l’écran, Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie).

La série télévisée The Last of Us a séduit des millions de personnes qui n’ont jamais touché au jeu vidéo, et Sony a fait une petite fleur aux joueurs qui, eux, connaissent cet univers depuis 2013. Deux tables rondes sur YouTube permettent de savourer des échanges entre les artisans du jeu vidéo et les deux principaux acteurs qui lui ont donné vie à l’écran, Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). On sourit lorsqu’on entend « Joel » décrire les cris endiablés de ses neveux apprenant qu’il avait hérité du rôle. Rigolo aussi d’entendre le producteur Neil Druckman, du studio Naughty Dog qui a développé le jeu, lancer à la blague que « les acteurs dans le jeu vidéo étaient bien plus gentils ».