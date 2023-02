Le plus important studio indépendant au Canada, Behaviour Interactive, se paie une première incursion en Europe.

L’entreprise montréalaise qui fête ses 30 ans cette année a annoncé ce jeudi avoir acquis le studio de jeux vidéo SockMonkey, qui prendra le nom de Behaviour UK – North.

« Comme notre studio Midwinter Entertainment basé à Seattle, acquis l’an dernier, SockMonkey est fondé sur de solides valeurs fondamentales d’innovation et de collaboration, a déclaré par communiqué Rémi Racine, PDG de Behaviour. Ces valeurs reflètent les nôtres et font de SockMonkey un partenaire naturel pour notre stratégie de croissance ambitieuse. »

Développeur de centaines de jeux en collaboration avec d’autres entreprises comme Sony, EA, Microsoft et Warner, Behaviour connaît ses plus grands succès avec son propre jeu, Dead By Daylight, sorti en 2016 et qui attire quelque 50 millions de joueurs en ligne.

Établie à Middlesbrough, en Angleterre depuis 2013, SockMonkey compte une équipe de 45 personnes. Le studio se spécialise dans les projets de codéveloppement sur toutes les plateformes. On lui doit notamment les jeux SockaMonkey en 2014 et Totally Accurate Battlegrounds en 2021.