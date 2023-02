Le contrôle des FreeBuds Lipstick est entièrement configurable à partir de l’application Huawei AI Life. On peut diminuer ou augmenter le volume en flattant les écouteurs vers le bas ou vers le haut, arrêter ou reprendre la musique, répondre à un appel ou l’arrêter avec deux tapes.

Est-ce un bâton de rouge à lèvres ? Non, ce sont des écouteurs d’une élégance folle, les FreeBuds Lipstick, au son bien riche et dotés de la fonction d’annulation du bruit ambiant. Mais encore plombés par la fâcheuse tendance de Huawei à concevoir des étuis peu pratiques.

On aime

On ne peut que tomber amoureux du design audacieux des Huawei FreeBuds Lipstick dès qu’on a entre les mains ce qui semble être un bâton de rouge à lèvres. On a même poussé le concept jusqu’à ajouter un petit parfum discret dans la boîte. Dans un étui noir avec une bande dorée, on a inséré deux écouteurs rouge vif avec des ouvertures noires, en forme de putter de golf comme les AirPods.

Le poids de 84,5 g de l’étui en acier inoxydable et le fini en plastique dur des écouteurs nous rassurent : ce n’est pas de la camelote.

Le contrôle et la configuration des écouteurs sont pris en charge par l’application Huawei AI Life, offerte sur l’App Store d’Apple. Pour Android, il faut d’abord télécharger l’AppGallery de Huawei à partir d’un navigateur web.

La connexion Bluetooth 5.2 est stable et s’effectue rapidement quand on sort les écouteurs de leur étui. Ils acceptent même d’être connectés à deux appareils en même temps et diffusent celui qui émet du son. Ajout intéressant dans la version Android, on voit dans Huawei AI Life tous les appareils dans le « Hub de connexions », jusqu’à huit, qui ont été couplés une première fois. On peut alors sélectionner les deux qui sont actifs.

Assez de préparatifs, on veut savoir ce que ces mignons écouteurs rouge vif ont dans le ventre.

La basse, d’emblée discrète, est étonnante de précision quand elle est mise de l’avant dans une pièce musicale. Les voix sont riches et, dans les hautes fréquences, on entend bien le détail de chaque instrument.

On a ici une meilleure qualité sonore qu’avec des AirPods, pas de doute. Leur forme de putter donne une bonne respirabilité, mais les empêche de concurrencer au chapitre du son les meilleurs écouteurs intraauriculaires en forme de bouton, comme les Jabra ou les Galaxy Buds.

Le contrôle des écouteurs est entièrement configurable à partir de l’application Huawei AI Life. On peut diminuer ou augmenter le volume en flattant les écouteurs vers le bas ou vers le haut, arrêter ou reprendre la musique, répondre à un appel ou l’arrêter avec deux tapes. En maintenant fermement la pression, on active l’annulation du bruit ambiant ou on refuse un appel.

On aime moins

Le principal irritant de ces écouteurs, c’est leur étui. D’abord, on ne sait jamais dans quel sens il faut insérer les écouteurs dans leur compartiment. Ensuite, vous avez une chance sur quatre de replacer correctement le capuchon carré de l’étui. On a compris avec le temps qu’il fallait aligner les bandes dorées. Celui qui l’ignore fera comme nos quelques cobayes : pousser le capuchon mal placé en le forçant, au risque de l’abîmer.

L’annulation du bruit ambiant fait une honnête différence, sans plus. On voit bien l’effet dans un environnement très bruyant comme le métro, mais c’est insuffisant pour profiter pleinement de la musique. Rien à voir, évidemment, avec l’efficacité de bons gros casques d’écoute, et ce n’est pas très compétitif par rapport à d’autres écouteurs.

Le luxe, ça coûte cher. Le prix de détail suggéré est de 348,99 $. On les retrouve heureusement à un prix plus raisonnable chez quelques détaillants.

L’autonomie de 22 heures promise par l’étui, de 4 heures pour chaque écouteur, est nettement sous la moyenne. Avec l’annulation du bruit ambiant, on tombe encore plus bas, 14 heures pour l’étui et 2,5 heures par écouteur.

Évidemment, ces écouteurs de Huawei n’ont pas accès à l’écosystème Apple aussi bien que des AirPods, capables de passer en douceur d’un appareil Apple à l’autre et d’interpeller Siri. Et on n’a pas le « Hub de connexions » dans la version iOS de l’appli.

On achète ?

On a ici un design magnifique avec une qualité sonore plus que respectable, ainsi que des innovations logicielles bien ficelées. Mais à leur plein prix, l’achat nous semble peu recommandable.

En promotion, toutefois, on a un produit très concurrentiel du point de vue technique malgré quelques faiblesses, et imbattable du point de vue du look.