Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

Virage sonore

Que se passerait-il si on demandait au robot conversationnel ChatGPT de créer un scénario de film ou une émission de cuisine, avec des dialogues joués par des acteurs et un concept de musique ? Les deux fondateurs de la firme montréalaise Virage Sonore, Kevin Gironnay et William Maurer, l’ont fait et ont mis en ligne trois balados très amusantes avec le résultat. « Il y a quelque chose de ludique dans notre démarche, précise M. Maurer. Dans le milieu de la création, on se pose beaucoup de questions sur l’intelligence artificielle. On sait que ça va devenir un outil. » ChatGPT, convient-il, « est souvent cliché et se trompe tout le temps », mais ses idées pourraient être « une parade au fameux vertige de la page blanche ».

DualSense Edge

PHOTO FOURNIE PAR PLAYSTATION Deux boutons aimantés à l’arrière de la DualSense Edge permettent de doubler les commandes les plus populaires. Les quatre boutons classiques sont entièrement configurables et on peut sauter d’un clic d’une configuration à l’autre.

À 269,99 $, la toute nouvelle manette DualSense Edge pour PS5 n’est assurément pas destinée au joueur débutant. Deux boutons aimantés à l’arrière permettent de doubler les commandes les plus populaires. Les quatre boutons classiques sont entièrement configurables et on peut sauter d’un clic d’une configuration à l’autre. Deux gradateurs à l’arrière servent à modifier la distance d’activation des détentes. Enfin, des embouts en caoutchouc plus rugueux sont offerts pour les joysticks, de même qu’un câble USB tressé rangé dans l’étui. L’ensemble est réellement d’une efficacité redoutable dans les jeux de tir, et la manette est particulièrement réactive. Pour les jeux plus calmes ou les joueurs occasionnels, l’investissement ne nous semble pas très pertinent.

SEASON : Une lettre pour l’avenir

IMAGE FOURNIE PAR SCAVENGERS STUDIO SEASON : Une lettre pour l’avenir, du studio montréalais indépendant Scavengers, est un jeu vidéo extraordinairement joli, paisible, axé sur la quête de sens d’une jeune fille, Estelle, qui quitte son village.

SEASON : Une lettre pour l’avenir, du studio montréalais indépendant Scavengers, est un jeu vidéo extraordinairement joli, paisible, axé sur la quête de sens d’une jeune fille, Estelle, qui quitte son village. Elle doit photographier, interroger des personnages, enregistrer et archiver tous les indices et les lieux qu’elle parcourt, à pied dans son village de Caro puis à vélo. Toute cette œuvre transpire la sincérité et l’implication de ses développeurs, qui y ont mis beaucoup de cœur. C’est indéniablement un beau jeu vidéo. Est-il bon ? Nous devons avouer que son rythme est beaucoup trop lent, sa sagesse, trop obscure, et ses rebondissements, trop rares pour nous séduire. D’autres joueurs plus zen y trouveront sûrement leur compte.