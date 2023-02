Krafton, le conglomérat coréen du jeu vidéo derrière le succès planétaire PUBG, ouvre un studio à Montréal. Sa mission : donner vie à une nouvelle franchise à grand déploiement basée sur une série de romans fantastiques de l’auteur coréen Lee Yeong-do.

KRAFTON Montréal sera dirigé par un vétéran de l’industrie montréalaise, Patrik Méthé, qui a occupé de nombreuses fonctions de direction chez Ubisoft Montréal depuis 2005. Il a notamment œuvré comme directeur de jeu pour quatre épisodes de Far Cry entre 2011 et 2018.

D’ici trois ans, selon le communiqué qui sera publié ce mercredi, KRAFTON Montréal comptera quelque 150 employés. Une douzaine d’artisans, notamment les vétérans Benoit Frappier, Frédéric Duroc et Martin Paradis, ont déjà été embauchés depuis octobre dernier. Les locaux n’ont pas encore été trouvés.

Indépendants et financés

Réunir autant d’artisans expérimentés, très recherchés par les studios dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, est un exploit dont se réjouit particulièrement M. Méthé. « Ce sont des superstars dans leur domaine, dit-il en entrevue. L’équipe qu’on est en train de monter, je n’aurais pas cru qu’on en aurait été capables à ce stade-ci. »

PHOTO DENIS GIRARD PHOTOGRAPHIE, FOURNIE PAR KRAFTON Patrik Méthé, directeur du tout nouveau studio Krafton Montréal

Un des arguments convaincants, estime-t-il, c’est d’« offrir la liberté d’un studio indépendant mais appuyé par une compagnie publique. C’est un peu le meilleur des deux mondes ».

Pour son premier projet, Krafton Montréal aura la tâche de donner vie aux quatre livres de la série The Bird that Drinks Tears, qui ont fait un tabac en Corée du Sud. Les connaisseurs savaient depuis septembre 2022 que Krafton préparait la transposition en jeu vidéo. Des images particulièrement saisissantes – et sanglantes – du concept artistique préliminaire ont été diffusées sur YouTube.

Pratiquement inconnue hors de Corée, cette série n’a même pas été traduite, précise M. Méthé. « À part PUBG, c’est probablement le projet le plus important de Krafton. Ils ont un attachement culturel profond. Peu importe ce que ce sera au final, notre critère de base, c’est la qualité. Ce n’est pas un ‟package" rapide pour faire de l’argent. »

PDG développeur

Il y a environ huit mois que des responsables de Krafton ont contacté Patrik Méthé, alors qu’il travaillait encore pour Ubisoft Montréal sur un projet qui n’a pas encore été dévoilé. Ce jeu de séduction a culminé l’automne dernier par une visite à Séoul, où il a rencontré le PDG de Krafton, Kim Chang-Han. Ce gigantesque conglomérat de studios indépendants de jeux est présent dans neuf pays et a une valorisation boursière de 8910 milliards de wons, soit 9,5 milliards CAN.

M. Méthé est tombé sous le charme de cet ancien développeur du jeu PUBG. « Chang-han Kim, ce n’est pas un homme d’affaires à cravate : pour lui, ce sont les joueurs qui comptent […] On parle ici de quelqu’un qui est à l’origine d’une disruption dans l’industrie. J’ai connu des succès, mais là, c’était un autre niveau. »

Fondé en 2018, Krafton compte aujourd’hui quelque 2000 employés. Le studio montréalais est son troisième en Amérique du Nord. Son plus grand succès, et de loin, est le jeu PUBG (anciennement appelé PlayerUnknown’s Battleground), devenu gratuit au téléchargement en 2022. Dans ce jeu de tir militaire, dans sa forme Battle Royale, 100 joueurs en solo ou en équipe se battent jusqu’au dernier.

Pour le jeu basé sur la série The Bird that Drinks Tears, Krafton Montréal dispose d’un manuel de base, une espèce de bible de cet univers fantastique conçu par une trentaine d’artistes en Corée. Pour la transposition en jeu vidéo, « on va travailler conjointement avec le monde en place, mais c’est le studio de Montréal qui a le lead du projet », précise M. Méthé.

Il se donne une cible de quatre ans pour livrer ce jeu, avec des nuances. « On est tellement tôt dans les discussions… C’est un quatre ans ‟lousse". »

Montréal semble avoir la cote depuis quelques années auprès des géants asiatiques du jeu vidéo, avec notamment Lightspeed Studios, TiMi et miHoYo qui y ont ouvert une antenne. Comment expliquer cet attrait ? « La quantité de talent qu’il y a ici, répond le directeur de Krafton Montréal. Un des éléments par rapport à Krafton, et par rapport à beaucoup de studios asiatiques, c’est qu’ils ont beaucoup d’expérience sur mobile et PC, mais pas sur console. Nous, à Montréal, on a cette expérience. »