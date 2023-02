SEASON : Une lettre pour l’avenir, du studio montréalais indépendant Scavengers, est extraordinairement joli, paisible, axé sur la quête de sens d’une jeune fille qui quitte son village. Mais elle en trouve bien peu, finalement, et le joueur aussi.

Scavengers Studio nous avait donné en 2018 un jeu de tir, Darwin Project, où une équipe de dix joueurs doivent survivre en partant d’une hache et d’un arc dans une arène. Oubliez tout cela avec le deuxième jeu, SEASON : Une lettre pour l’avenir, où l’action est remplacée par la poésie, les tirs par la tristesse et la survie, par la recherche de témoignages.

On est d’abord séduit par le dessin naïf pour dépeindre le village de Caro que notre héroïne, une jeune femme noire appelée Estelle, doit quitter bientôt. On ignore la raison de ce départ, si ce n’est que c’est le premier depuis des années. C’est la fin d’une ère, une nouvelle saison s’en vient et elle doit tout documenter. On comprend vite que les « saisons » sont en fait des évènements tragiques, la guerre ayant été la précédente et un changement inquiétant pointant à l’horizon. Nous ne dévoilerons pas le punch de ce qui s’en vient.

Paysages lumineux, dialogues obscurs

Estelle doit donc photographier, enregistrer et archiver tous les indices et les lieux qu’elle parcourt, à pied dans son village de Caro puis à vélo. Ne cherchez pas d’équivalent à Caro, il a été fondé au cœur des montagnes en 710. Un mystérieux docteur Fumio y a travaillé et « guérissait des maladies de l’esprit ». La mère d’Estelle la prépare à son voyage en sacrifiant cinq de ses souvenirs qui sont enfermés dans un talisman.

À ce stade, on apprécie le calme et la majesté des paysages, la facilité des commandes pour photographier, enregistrer ou consulter son cahier, mais les dialogues sont quelque peu obscurs. « La guerre est maintenant comme un dormeur perturbé qui se démène dans son lit », peut-elle lire dans une lettre découverte à la sortie de son village. « Trouve un carré de terre, étends-moi pour avoir la poussière dans le dos, lui conseille son père. Vois-tu pour toi-même ? Tu vois les morts, pour les non nés. » À vélo et dans l’ordre qui plaira au joueur, on doit rencontrer d’autres personnages auxquels il faut poser les bonnes questions pour obtenir des indices. Ceux-ci donnent à Estelle des parcelles de leur « sagesse » dans des termes parfois poétiques, souvent déroutants. « Ces symboles et gestes étaient couverts de sens. Il y a des indices dans la manière dont tu bouges les mains, ou fermes les yeux. »

Chaque indice est collecté dans un cahier et, après en avoir disposé plusieurs, donne à l’héroïne une « inspiration » pour avancer dans sa quête.

Précisons ici que les voix en français ont un léger accent québécois, ce qui est apprécié. On aurait toutefois aimé qu’elles soient confiées à des acteurs professionnels, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. Le ton appliqué est celui d’étudiants plein de bonne volonté, mais les répliques sonnent parfois faux.

Rythme lent

Le graphisme, lui, n’a pas été confié à des amateurs. La beauté saisissante des couchers de soleil, des paysages traversés par Estelle et la touche réaliste des personnages est un pur délice. On se sent le devoir de s’arrêter pour contempler les tableaux et de relaxer, tout simplement. Toute cette œuvre transpire la sincérité et l’implication de ses développeurs, qui y ont mis beaucoup de cœur.

Ce qui est fait de façon incontestable un beau jeu vidéo. Est-il bon ? Nous devons avouer que son rythme est beaucoup trop lent, sa sagesse trop obscure et ses rebondissements trop rares pour nous séduire. La tristesse et la nostalgie d’un monde qu’on ne saisit pas bien ne nous aident pas à plonger. Mais on est touché par cette quête qui s’apparente à celle des changements intérieurs que vit cette jeune fille, des pertes qu’on subit inévitablement dans une vie, des êtres chers qu’on laisse en arrière. Seul un studio indépendant comme Scavengers pouvait se permettre un tel projet personnel.