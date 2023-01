Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

LastPass

CAPTURE D’ÉCRAN DU SERVICE LASTPASS LastPass a minimisé les risques de vol de ses données, le service ne possédant pas les mots de passe principaux qui prendraient « des millions d’années » à craquer.

Coup de tonnerre juste avant Noël pour les 30 millions d’utilisateurs du gestionnaire de mots de passe LastPass : tous les précieux centres de sauvegarde virtuels de leurs clients ont été dérobés en août dernier. LastPass a beau minimiser les risques, le service ne possédant pas les mots de passe principaux qui prendraient « des millions d’années » à craquer, l’entreprise est dénoncée de toutes parts. Que faire ? Changer le mot de passe principal de LastPass et ceux des sites les plus sensibles, s’entendent au minimum les experts. L’idéal est de tout renouveler, exercice fastidieux que nous avons entrepris. Il est tentant également de laisser tomber LastPass, mais impossible de garantir que le prochain choix ne tombera pas lui aussi au combat.

Jeu vidéo

Après avoir connu une première année de pandémie prospère, l’industrie du jeu vidéo est déboussolée. Depuis mars 2021, selon une compilation du site CasinosEnLigne, on aurait ainsi perdu 176 millions de joueurs. Les revenus de l’industrie sont néanmoins en hausse (modeste) de 5 %, la plus basse en cinq ans, pour s’établir à 208,6 milliards US. En matière de capitalisation boursière, la pire performance à ce chapitre est Roblox, qui valait 37,1 milliards US en mars 2021 et qui a subi une dégelée lui faisant perdre 53 % de sa valeur. Le géant français Ubisoft, dont le plus important studio est à Montréal, n’est pas très loin en deuxième position, avec une perte de capitalisation de 52 %, suivi de Nintendo à 25 %. Xbox Games Studio et Sony Interactive Entertainment ne sont pas cotés en Bourse.

PS5

PHOTO HO, LA PRESSE CANADIENNE Deux réparateurs français ont rapporté quelques cas où le fait de garder une PS5 en position verticale, même si elle n’a pas été déballée, pouvait l’endommager, en raison de fuites du liquide réfrigérant.

Les propriétaires de la toute nouvelle PS5 – pour laquelle Sony a annoncé la fin de la pénurie lors du CES 2023 – ont eu droit à une curieuse alerte la fin de semaine dernière. Deux réparateurs français ont rapporté quelques cas où le fait de garder une PS5 en position verticale, même si elle n’a pas été déballée, pouvait l’endommager, en raison de fuites du liquide réfrigérant. Le site qui a lancé l’information devenue virale, Wololo, s’est partiellement rétracté par la suite en parlant plutôt de « PS5 qui avaient été ouvertes (avec un tournevis) ». Bien des joueurs ont crié à la désinformation et Wololo a été accusé d’avoir mis en ligne un « piège à clics ». Sony n’a pas réagi.