Que ce soit pour charger ses appareils, diffuser sur deux écrans et y brancher et recharger une tonne de périphériques peu importe leur prise, la station d’accueil SD5780T de Kensington livre une performance impeccable. Pour utilisateurs exigeants, prêts à payer un prix conséquent.

On aime

Permettez-nous une petite comparaison automobile pour commencer. La Toyota Corolla a beau être la voiture la plus vendue au Québec en 2021, il y a des utilisateurs qui vont vouloir la puissance et les possibilités d’un Ford Série F. Et si on trouve des concentrateurs fiables autour de 100 $, la station d’accueil SD5780T de Kensington, cinq fois plus coûteuse, est dans une autre ligue.

On a ici un appareil centralisant tous les branchements qu’on veut effectuer sur un ordinateur, à commencer par l’alimentation. Avec son propre adaptateur de 180 watts, cette station peut recharger l’ordinateur qui y est branché jusqu’à hauteur de 96 watts, en plus d’un large éventail d’autres appareils, grâce à ses quatre ports USB-A de 2e génération et ses trois ports Thunderbolt 4.

L’installation typique : un ordinateur portable branché dans un premier port Thunderbolt 4, permettant l’alimentation et le transfert de données jusqu’à 40 Gb/s, branché ensuite sur deux moniteurs, en Thunderbolt 4 ou en HDMI 2.1. Les huit autres ports restants sont à la discrétion du client, qui peut y brancher des écouteurs sur la prise 3,5 mm, une sortie audio haute résolution, un attirail de clavier, de souris et de disque dur externe et une carte SD 4.0 rapide. Et pour assurer une connexion internet plus stable, on dispose en outre d’un port Ethernet Gigabit de 2,5 Gb/s.

La grande différence avec les concentrateurs moins coûteux est sans doute la gestion de la résolution des moniteurs qu’on peut y brancher. Alors qu’il faut généralement se résoudre à obtenir une résolution moindre, le SD5780T peut fournir jusqu’à 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz pour un seul moniteur.

Quand deux écrans sont branchés, on peut obtenir jusqu’à 6K à 60 Hz pour chacun d’entre eux ou 1080 p à 120 Hz.

Nous avons pu tester la plupart de ces configurations (le 8K ne fait pas partie de notre arsenal), elles se sont confirmées de façon remarquablement stable. Là où il fallait faire une croix sur les 120 Hz pour obtenir du 4K, par exemple, cette station d’accueil relayait pleinement le signal. Pas de branchement capricieux, pas de moniteur anormalement bridé à une résolution inférieure comme nous l’avons expérimenté avec d’autres concentrateurs.

On a en prime deux encoches de sécurité, pour les deux formats nano et standard, une spécialité de Kensington inventée en 1992, qui permet de verrouiller la station d’accueil à un câble antivol.

Dernière coquetterie, que les gestionnaires de réseau vont apprécier : on dispose d’un système de sécurité appelé DockWorks, qui laisse filtrer l’adresse unique MAC de l’ordinateur plutôt que celle de la station d’accueil, et le force à privilégier la connexion internet câblée plutôt que le WiFi.

On aime moins

Ces fonctions ont un prix lourd, entre 540,99 $ sur PC-canada.com et 664,19 $ sur Amazon.ca. Sa disponibilité au Canada, en outre, est problématique : sur les 16 revendeurs mentionnés sur le site de Kensington, à peine le quart ont ce produit précis en stock.

Malgré la pléthore de connexions, on ne peut y brancher deux ordinateurs en même temps, et évidemment on ne dispose pas de possibilités de commutation du moniteur et des périphériques entre deux appareils. Dommage, car la station est compatible avec Mac, Windows et Surface.

On achète ?

On l’aura compris, la station d’accueil SD5780T est beaucoup plus qu’un simple concentrateur pour un utilisateur qui souhaite seulement y brancher son clavier et sa souris. On a affaire ici à un véritable chef d’orchestre pouvant recevoir et alimenter plusieurs appareils, capable de rediffuser l’image sur deux moniteurs et le son haute résolution sur un système approprié.

Si ce profil d’utilisateur exigeant est le vôtre, la station d’accueil SD5780T remplit ses promesses et s’impose comme un des meilleurs produits compatibles avec le Thunderbolt 4, doté en prime d’une garantie de trois ans.

Pour la grande majorité des utilisateurs, un concentrateur plus modeste fera amplement l’affaire.