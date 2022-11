Annoncée en septembre dernier, la fonction Urgence SOS par satellite réservée aux iPhone 14 est arrivée au Canada mardi.

SOS satellite

Cette fonction permet essentiellement de contacter par texto les services d’urgence en cas d’absence totale du réseau cellulaire. On peut même, sans déclencher de fausse alerte, essayer la fonction avec un mode Démonstration qui désactive le réseau cellulaire, ce que nous avons fait en plein cœur de Montréal. Il a fallu une dizaine de secondes pour repérer et pointer vers un satellite, dont la direction est affichée sur l’iPhone. Les messages prenaient entre 4 et 9 secondes pour être envoyés, tandis que la réception semblait quasi instantanée, le tout en français. Le service est offert sans frais pendant deux ans.

Pentiment

IMAGE FOURNIE PAR XBOX GAMES STUDIO Le graphisme statique de Pentiment, avec ses dialogues en phylactères, reprend l’esthétique des manuscrits du XVIe siècle.

Pentiment est un « petit jeu de niche », prévient d’emblée son directeur artistique. Son graphisme statique, avec ses dialogues en phylactères, reprend l’esthétique des manuscrits du XVIe siècle dans cette histoire de meurtre sur fond d’oppression religieuse et de rébellion. Et c’est lent, mais fascinant. Les animations sont minimalistes, l’intrigue est touffue à souhait et le joueur n’intervient que pour décider des réponses proposées à l’écran, ramasser quelques objets et choisir sa destination sur la carte du village. Il faut faire des choix qui dirigeront le déroulement de l’histoire et modifieront la réaction des personnes secondaires à vos demandes. Et les dialogues sont brillants, loin de l’échange bébête qu’on pourrait craindre avec ce graphisme enfantin.

Métavers

PHOTO TYRONE SIU, REUTERS Quelque 10 % des 18-24 ans au Canada envisagent d’acheter un cadeau dans le métavers, selon le Rapport sur les achats des Fêtes 2022 de la firme Accenture.

Si les plus vieux comprennent encore mal ce qu’est le métavers et les jetons non fongibles (NFT), c’est manifestement moins le cas des membres de la génération Z. Pour la première fois en 2022, pour son Rapport sur les achats des Fêtes, la firme Accenture a posé des questions liées à ces concepts bien nébuleux. Surprise : 10 % des 18-24 ans au Canada envisagent d’acheter un cadeau dans le métavers ; 13 % disent avoir ajouté à leur liste de cadeaux un actif numérique ou un jeton non fongible — ce qui provoquera vraisemblablement des maux de tête pour les proches qui tenteront de les satisfaire ; et 14 % affirment qu’ils sont susceptibles d’acheter un NFT pour quelqu’un d’autre.