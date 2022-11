D’accord, le moniteur UltraFine Display OLED de LG offre une image incomparable qui ravira artistes et monteurs. Mais il est ruineux et ses 60 Hz n’en font même pas un compagnon recommandable pour le jeu vidéo. Il vaut mieux attendre les prochaines générations.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Annoncé en grande pompe au Consumer Electronics Show, le moniteur OLED 32EP950-B (DELO en français, pour « diodes électroluminescentes organiques ») est bien sûr un produit signé LG, qui en connaît un bout en la matière avec ses téléviseurs considérés comme les meilleurs.

Le secret, ici, c’est de n’avoir qu’un seul panneau de diodes gérant les couleurs et la luminosité, plutôt que deux panneaux, l’un filtrant la lumière émise par l’autre. On a donc des noirs parfaits et un contraste évalué à 1 million pour 1 dans le cas du moniteur UltraFine Display OLED 32EP950-B. Il s’agit d’un même ratio qu’un autre moniteur très haut de gamme, l’Apple Pro Display XDR. Pour le commun des mortels, la norme tourne autour de 3000 pour 1.

Alors oui, l’image propulsée sur l’écran de 32 po du 32EP950-B est magnifique, bien ciselée avec ses 8,3 millions de pixels et sa capacité à reproduire 99 % des couleurs selon le standard DCI-P3. Sur le marché, les moniteurs sous les 1000 $ ont une cote DCI-P3 généralement comprise entre 90 et 98 %.

Pas de doute, on a devant les yeux un produit de très haute qualité, évidemment compatible HDR10. Outre la diffusion de films et de vidéos en 4K, l’intérêt de la technologie OLED pour un moniteur est flagrant pour la lecture et l’écriture de texte noir sur fond blanc. Le noir, ici, est sans compromis et rend l’image bellement contrastée.

PHOTO FOURNIE PAR LG Le moniteur UltraFine Display OLED 32EP950-B

Côté design, le 32EP950-B est plutôt sobre, un écran de proportion 16:9 avec des bordures en plastique pas trop envahissantes, de 11 mm sur les côtés. Il repose sur un pied en U, peut être réglé en hauteur de 11 cm et peut être placé en mode portrait ou paysage. L’angle de vision, horizontal comme vertical, est de 178 degrés, dans la bonne moyenne.

Comme compagnon de travail, le 32EP950-B est plutôt bien équipé, d’abord avec une possibilité de connexion USB-C pour diffuser l’image de votre ordinateur tout en lui fournissant jusqu’à un maximum de 90 watts. Dans le moniteur, on peut brancher en outre d’autres appareils dans l’entrée HDMI et les deux ports DisplayPort. Enfin, trois ports USB-A sont disponibles pour les périphériques.

On aime moins

Commençons par la douche froide : ce moniteur coûte la rondelette somme de 5499,99 $. D’accord, le Pro Display XDR 32 po d’Apple est à un prix de départ de 6299 $, mais ce dernier est 6K et supérieur sur bien des aspects.

Le taux de rafraîchissement du 32EP950-B est de 60 Hz, ce qui est amplement suffisant pour le commun des mortels, mais ne satisfera pas les joueurs vidéo.

Contrairement à ce que font bien des moniteurs moins coûteux, le 32EP950-B ne reconnaît pas automatiquement quelle entrée est active. Nous y avons branché deux ordinateurs portables et il fallait 9 fois sur 10 aller jouer dans les menus pour changer de port.

Pas de haut-parleurs ni de webcaméra intégrés ici.

On achète ?

Avec les téléviseurs OLED, apparus pour la première fois en 2007, il a fallu attendre plus d’une décennie pour voir apparaître des appareils à prix raisonnable. Il faudra vraisemblablement moins de temps pour que les moniteurs OLED suivent la même tendance, mais on a ici le même dilemme. Oui, l’image offerte par le 32EP950-B est supérieure à ce que vous obtiendriez avec un moniteur sous les 1000 $, mais la différence n’est pas aussi spectaculaire que celle des prix. Les améliorations sont plus nuancées et s’adressent manifestement à des professionnels soucieux du détail qui accepteront — ou qui convaincront leur entreprise – de payer si cher.

Pour les autres, passez votre tour et attendez que les prix fondent. On trouve dès maintenant d’excellents moniteurs 4K, notamment manufacturés par Samsung, Huawei et même LG, à une fraction de ce prix.