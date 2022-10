Avec la Pixel Watch, Google livre une belle première montre connectée, capable de remplacer efficacement un téléphone et misant sur l’Assistant Google. Son imprécision en jogging est cependant décevante, son calendrier est réservé à Google et elle ne sert à rien avec un iPhone.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Trois ans après avoir acheté Fitbit, Google lance sa première montre connectée. Elle est au mieux quand on est propriétaire d’un téléphone Pixel fabriqué par Google, qui la reconnaît automatiquement à l’allumage et dispose déjà du logiciel Watch pour la configurer. Tout téléphone Android peut télécharger cette application dans le Google Play Store. Il n’existe aucune version iOS.

La Pixel Watch a un design superbe, toute ronde avec un diamètre de 41 mm, entièrement vitrée à l’avant avec un cadre en acier inoxydable à l’arrière. On dispose d’une centaine d’horloges à afficher sur son écran OLED lumineux, numérique ou d’allure analogique, qu’on peut ensuite configurer avec toutes les informations que l’on juge pertinentes, comme le prochain rendez-vous à l’agenda, la météo, le nombre de pas et un minuteur à déclencher d’un seul clic.

Pour la navigation, on a piqué sans gêne la couronne rotative de l’Apple Watch à droite qui permet d’afficher les applications, de descendre ou de monter dans les listes et de revenir à l’écran d’accueil. Deux clics et on affiche les cartes de crédit pour payer sans contact. Cette fonction est parfaitement au point et surprend toujours autant les employés à la caisse.

Un bouton en haut de la couronne reprend essentiellement les mêmes fonctions, affichant les applications les plus récentes utilisées et activant aussi le paiement sans contact.

Mais c’est surtout en appuyant longuement que l’on convoque l’arme ultime de cette montre, son Assistant Google, qui est de loin supérieur, à notre avis, à Siri d’Apple.

On peut aussi le réveiller avec le classique « OK Google ». Ouvrir une application, ajouter un élément dans la liste d’épicerie, allumer ou éteindre les appareils domotiques, demander un itinéraire, poser n’importe quelle question de culture générale ou sur la météo est presque toujours couronné de succès. On peut lui ordonner de mettre un genre musical, un artiste ou une chanson en particulier sur le téléphone, contrôler le volume, avancer ou reculer d’une chanson.

Ces contrôles sont par ailleurs possibles en utilisant l’écran tactile de la montre ou ses deux boutons. On peut répondre à un appel et l’interrompre directement sur la montre, recevoir les notifications et textos et dicter une réponse.

Comme la Pixel Watch utilise l’application Fitbit pour une foule de mesures, on dispose d’informations supplémentaires si on daigne la porter en dormant. La montre enregistre alors la fréquence respiratoire, la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin et la température cutanée. C’est également dans cette application qu’on retrouve les données concernant le nombre de pas, de calories brûlées et les distances parcourues.

On aime moins

Que se passe-t-il avec Fitbit ? Pour la deuxième fois en moins d’un mois, nos lectures de statistiques en jogging étaient inconsistantes. Le problème était moins flagrant qu’avec l’Inspire 3 testée au début d’octobre, et la Pixel Watch affichait 8 fois sur 10 un rythme plausible confirmé par notre Apple Watch. Mais passer de 5 min 30 s du kilomètre à 8 min 10 s en quelques secondes, sans qu’on ait modifié notre pas, n’a aucun sens. Même constat de retour à la maison, où l’application Fitbit s’est entêtée, même après la synchronisation, à nous donner un bilan absurde de 1907 pas pour une course de 5 km.

L’incompatibilité avec des applis sportives autres que Fitbit est frustrante. L’appli Nike Run Club n’apparaît pas sur la montre bien qu’elle soit installée sur le téléphone, et Strava renvoie sans cesse au téléphone et n’affiche rien sur la montre.

Enfin, seuls les évènements ajoutés à l’agenda Google apparaissent sur la montre.

On achète ?

Excluons d’emblée les propriétaires d’iPhone, évidemment. Pour ceux qui veulent un moniteur d’activité fiable pour le jogging, la Pixel Watch n’a pas passé l’examen. Cela dit, cette montre s’est révélée très utile au quotidien, avec une interface claire et une capacité remarquable à remplacer le téléphone à bien des occasions. Merci à l’Assistant Google. Pour un premier essai, il est plutôt impressionnant d’avoir livré une montre connectée capable de rivaliser avec les meilleurs appareils Android, notamment ceux de Samsung et de Huawei.

Un achat intéressant, donc, avec certaines réserves.