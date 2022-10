Lancé en 1982 et constamment enrichi depuis, Microsoft Flight Simulator est considéré comme le meilleur jeu du genre par bien des utilisateurs. Mais ce simulateur de vol pour PC est aussi touché par de nombreux bogues.

Karim Benessaieh La Presse

Microsoft Flight Simulator

Dans notre cas, c’est le principal attrait du jeu, la Carte du monde d’où on peut s’envoler de milliers d’aéroports fidèlement reproduits, qui était inutilisable et plantait constamment. Les dizaines d’heures perdues à suivre les conseils de Microsoft n’y ont rien changé. La solution toute simple, mais radicale puisqu’elle provoque la réinitialisation de la sauvegarde infonuagique, a été trouvée sur un forum. En 30 secondes, notre problème a été réglé par une commande. Mais il peut ressurgir, soyez prévenu, et vous perdrez tout votre historique de vol.

Rainbow Six Siege

PHOTO YANN ROY, FOURNIE PAR UBISOFT La prochaine édition du Six Invitational, qui regroupe l’élite mondiale du jeu Rainbow Six Siege, aura lieu à Laval en février prochain, avec le public qui sera enfin de retour.

Ubisoft fonde beaucoup d’espoirs et investit beaucoup de moyens dans son jeu de tir tactique multijoueur Rainbow Six Siege, cela ne fait pas de doute. Pour la huitième édition du Six Invitational, qui se tiendra du 7 au 19 février 2023, ce sont 20 des meilleures équipes au monde qui se défieront pour mettre la main sur des prix totalisant 3 millions de dollars. La partie publique, à laquelle pourront assister des amateurs en chair et en os pour la première fois depuis 2020, aura lieu les trois derniers jours à la Place Bell, à Laval. « Les fans auront également l’opportunité de profiter d’activités sur place, notamment des séances de dédicaces, des séances de questions-réponses, une boutique de produits dérivés », précise Ubisoft dans son communiqué.

Caméra cachée

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Sur cette photo publiée sur Facebook en juin 2016, de fins observateurs ont noté que la caméra de l’ordinateur du PDG Mark Zuckerberg, à l’arrière-plan, était recouverte de ruban adhésif.

Puisque le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et l’ancien directeur du FBI James Comey le font, le commun des mortels devrait-il masquer la caméra de son ordinateur ou de sa tablette ? Le site Slate France a posé cette question anodine à des experts, qui n’y voient qu’un seul intérêt : éviter de vous montrer sans le vouloir à vos interlocuteurs lors de vidéoconférences. Contrairement à la légende, en effet, il est extrêmement difficile, et même presque impossible, pour un pirate d’accéder à votre caméra sans que le voyant s’allume. Même avec votre mot de passe, il lui faudra un logiciel installé frauduleusement, vos adresses IP interne et externe et un numéro de port ouvert, précisent ces experts.