Organisée à l’origine pour les oubliés des grandes conférences en cybersécurité, après 500 évènements organisés dans le monde, BSides reviendra à Montréal pour la deuxième année le 10 septembre prochain, à la Grande Bibliothèque.

Karim Benessaieh La Presse

Au menu : une quinzaine de présentations sur les sujets de l’heure dans le monde de la sécurité informatique. « Cette année, on parle beaucoup de fuites de données, comment se protéger des fuites qui peuvent être causées par des erreurs humaines ou des hackers qui réussissent à entrer dans le système », résume David Décary-Hétu, coorganisateur de BSides Montréal. D’une centaine de participants l’an dernier, on prévoit passer à 175 cette année. « À voir l’engouement, on est bien partis pour créer une dynastie », estime M. Décary-Hétu.

Spider-Man Remastered PC

IMAGE FOURNIE PAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Réédité sur PC, Marvel’s Spider-Man, sorti en 2018, a incroyablement bien vieilli, avec un graphisme et une mécanique encore époustouflants.

Sony continue d’étendre l’offre de certaines de ses exclusivités, la dernière en lice étant Marvel’s Spider-Man, remastérisée pour PC. Premier constat : cette œuvre du studio Insomniac Games, sortie en 2018, a incroyablement bien vieilli, avec un graphisme et une mécanique encore époustouflants. Nous avons pu déguster la fluidité des 60 cadres par seconde — 30 en 4K avec une GTX 3070 – ainsi que le ray tracing qui met en valeur ombres et jeux de lumière. Toute une gamme de configurations d’écran, incluant notre moniteur en 21:9, est prise en charge. Du bonbon pour ordinateur survitaminé, mais celui qui a connu ce jeu sur la PS ne gagnera pas grand-chose à repayer 69,99 $ pour cette réédition.

Frugalité numérique

PHOTO CHRIS DELMAS, AGENCE FRANCE-PRESSE Selon un sondage EY, 38 % des ménages affirment vouloir passer moins de temps en ligne, et 27 % vont couper dans le nombre de plateformes de diffusion en continu qu’ils utilisent.

Par crainte de l’inflation, plus du tiers des ménages canadiens, soit 38 %, prévoient réduire leurs services en contenus et en télécommunications. C’est un des constats d’une étude menée par EY auprès de 20 000 ménages dans huit pays, dont le Canada. On y apprend en outre que 60 % craignent que leur fournisseur internet augmente ses tarifs, et que 55 % ont la même inquiétude à l’égard de leur fournisseur de télévision payante. Où couper ? Trente-huit pour cent affirment vouloir passer moins de temps en ligne, et 27 % avoir moins d’abonnements à des plateformes de diffusion en continu ; 47 % des répondants se disent en outre plus préoccupés aujourd’hui qu’avant la pandémie de la confidentialité de leurs données.