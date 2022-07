Avec sa puce M2, le plus récent MacBook Air combine finesse et performance et devance la concurrence de façon presque indécente. Il ne reste plus à Apple qu’à convaincre plus de développeurs et de studios d’embarquer.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Depuis 2008 qu’Apple présente le MacBook Air comme « le portable le plus fin au monde », on connaît le concept, qui a été abondamment copié. Dans un ordinateur ultraléger de 1,24 kg, faisant à peine 11,3 mm d’épais une fois refermé, on assemble des composants haut de gamme capables de satisfaire tant l’étudiant que le monteur vidéo, à un prix inférieur à celui du MacBook Pro.

Le nouveau MacBook Air qui a débarqué sur les rayons vendredi dernier pousse la note un peu plus loin avec la deuxième génération de la puce maison d’Apple, la M2. Le logiciel d’étalonnage Geekbench 5, qui envoie une série de requêtes pour établir la puissance du processeur et de traitement graphique, est sans équivoque.

On a donc ici un MacBook Air très à l’aise pour ouvrir un jeu de 22 Go à résolution maximale comme Rise of the Tomb Raider, et qui sera capable, nous promet-on en 2022, d’honorer une grosse production comme Resident Evil Village. Le montage vidéo avec Final Cut et le travail sur Adobe Photoshop sont fluides, sans délai notable, avec des opérations d’encodage entre 5 et 24 fois plus rapides qu’avec les anciens MacBook Air sur puce Intel. Quant aux logiciels utilisés au quotidien, navigateurs, éditeurs de texte et logiciels de courriels, leur ouverture est pratiquement instantanée.

L’écran de 13,6 po est étiqueté Liquid Retina, une technologie basée sur des diodes électroluminescentes. Elle n’offre pas les contrastes infinis des écrans AMOLED, mais fournit une résolution de 224 pixels par po, 1 milliard de couleurs et une luminosité qui atteint les 500 nits.

Contrairement au MacBook Air précédent, on dispose maintenant d’une prise de recharge MagSafe, aimantée, ce qui laisse les deux autres ports Thunderbolt disponibles pour le moniteur et les accessoires. On note par ailleurs que le chargeur de 35 watts inclus avec le modèle le plus coûteux comprend également deux prises USB-C pour recharger d’autres appareils.

Le clavier est rétroéclairé et sa touche d’alimentation, en haut à droite, cache également un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification. Une bonne note à la caméra FaceTime HD avec une résolution de 1080 p, qui compense habilement le manque d’éclairage lors des vidéoconférences.

La pile de 52,6 watts peut fournir, selon Apple, 18 heures de diffusion vidéo « sur Apple TV ». Nous avons plutôt fait l’essai sur Disney+ et obtenu 16 heures.

Côté son, on a équipé ce MacBook Air de quatre haut-parleurs qui livrent une performance honnête, plutôt bien calibrée, mais avec une basse trop discrète. On dispose par contre de la rigolote fonction de Spatial Audio quand on utilise des écouteurs : le son semble alors provenir de l’ordinateur quand on se déplace.

On aime moins

On se retrouve de temps en temps avec un pilote, un logiciel ou un utilitaire qui n’a pas été optimisé pour la puce M2. Le site isapplesiliconready.com s’est fait une spécialité de répertorier ces incompatibilités, qui relèvent surtout des développeurs. Microsoft Teams, en ce qui nous concerne, nous a paru quelque peu capricieuse.

Même si ce MacBook Air est prêt à gérer des jeux vidéo AAA, il manque l’essentiel : les studios sont encore très rares à offrir une version macOS de leurs gros jeux. Apple, après tout, ne contrôle qu’environ 15 % du marché des ordinateurs.

On achète ?

Pour l’amateur de Mac, le nouveau MacBook Air remplit toutes ses promesses, et même plus, avec une puce M2 tout à fait étonnante et un beau design. Le prix est élevé mais la qualité est incontestablement au rendez-vous, que ce soit pour le travail au quotidien ou des manipulations vidéo plus lourdes.

Le pur gamer ne choisira pas un Mac, par manque de jeux de gros calibre. Quant à l’utilisateur inconditionnel de Windows, il peut toujours se tourner vers des concurrents sérieux, mais pas encore aussi puissants que le MacBook Air : les Galaxy Book2 Pro de Samsung.