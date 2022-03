On a dévoilé cette semaine les premières images du jeu que prépare le studio de Québec Yellow Brick Games, pour lequel on a choisi un graphisme onirique où le médiéval se mêle au futurisme.

Quand quatre grosses pointures du jeu vidéo fondent un studio indépendant à Québec pour « un premier projet colossal », comme ils l’ont annoncé en entrevue l’automne dernier, les attentes sont élevées.

Karim Benessaieh La Presse

Yellow Brick Games

On a eu droit cette semaine aux premières images de ce jeu dans la lignée des Dragon Age et Watch Dogs, sur lesquels ont travaillé les fondateurs. On a affaire ici à un jeu de rôle fantastique, au graphisme onirique où le médiéval se mêle au futurisme. Le studio de Québec a en outre réussi un grand coup en s’associant à l’éditeur américain Private Division, dont le propriétaire a travaillé sur des jeux comme Grand Theft Auto et Red Dead Redemption et avec lequel le studio montréalais Panache avait collaboré pour son succès Ancestors.

Gran Turismo 7

IMAGE FOURNIE PAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT La capacité de la PS5 est sollicitée à plein dans Gran Turismo 7 et donne une rapidité de réaction et une richesse graphique remarquables.

Pas besoin d’être un grand amateur de « chars » ou de jeux de course pour apprécier Gran Turismo 7. Parce qu’il s’agit plus d’un jeu de simulation de conduite que de course, aux commandes intuitives, au graphisme magnifique doublé d’une campagne engageante. On commence avec des voitures qui n’ont rien d’une Formule 1, nos pauvres crédits nous permettant le choix entre une Mazda Demio, une Honda Fit et une Toyota Aqua. Par la suite, on a le choix au total entre 420 modèles modifiables, si on engrange suffisamment de crédits et de victoires. La capacité de la PS5 est sollicitée à plein ici et donne une rapidité de réaction et une richesse graphique remarquables. Un seul reproche : des adversaires virtuels sans grande intelligence.

Ziggy

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Depuis lundi, les propriétaires d’un Echo d’Amazon au Canada ont un quatrième choix pour activer leur haut-parleur intelligent : « Ziggy ».

Ce n’est sûrement pas une annonce qui va chambouler votre vie, mais elle fera probablement plaisir à celles dont le prénom est Alexa, ou qui n’aimaient pas interpeller leur haut-parleur intelligent avec les mots d’activation « Amazon » ou « Echo ». Depuis lundi, un quatrième choix s’est ajouté au Canada : « Ziggy ». Il court de toute évidence moins le risque d’être prononcé par accident. Questionnée sur les raisons de ce choix, une porte-parole d’Amazon à Montréal a indiqué que, non, il ne s’agissait pas d’un hommage à David Bowie. « Amazon a testé plusieurs mots d’éveil parmi sa clientèle et a trouvé que ce mot était le plus apprécié. » On reprend ainsi le slogan « De A à Z » d’Amazon, d’ailleurs illustré dans le logo de l’entreprise.