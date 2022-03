Pas besoin d’être un grand amateur de chars ou de jeux de courses pour apprécier Gran Turismo 7. Parce qu’il s’agit plus d’un jeu de simulation de conduite que de course, aux commandes intuitives, au graphisme magnifique doublé d’une campagne engageante. Un seul reproche : des adversaires virtuels sans grande intelligence.

Karim Benessaieh La Presse

Il y a maintenant 25 ans que le studio Polyphony Digital lançait pour la PlayStation ce qui allait devenir un classique du jeu vidéo de course, Gran Turismo. Le concept s’est enrichi tout au long des sept opus, parfois un peu trop au goût de certains joueurs, avant d’atterrir en 2022 avec une version qu’on présente comme un retour aux sources.

420 modèles

On comprend dès les premiers contacts pourquoi Gran Turismo a séduit quelque 100 millions de joueurs, dont beaucoup de néophytes pas nécessairement friands de purs jeux de course. On commence avec des voitures qui n’ont rien d’une Formule 1, nos pauvres crédits nous permettant le choix entre une Mazda Demio, une Honda Fit et une Toyota Aqua. Les présentations se font dans divers lieux de départ, notamment dans un Café où on nous présente les bases du jeu et où on nous ouvre la porte pour des compétitions qui vont permettre l’achat de voitures plus costaudes, plus dignes d’une piste de course. Chaque position sur le podium débloque des crédits ou une nouvelle voiture qui donnent accès à d’autres circuits, 90 au total, dans toutes les conditions météo imaginables.

IMAGE FOURNIE PAR SIE

Au total, on a le choix entre 420 modèles modifiables, si on engrange suffisamment de crédits et de victoires. Les techniques de bases sont d’une simplicité enfantine, utilisant à plein la manette DualSense mais on arrive tout de même à avoir une belle sensation de contrôle. On sent les bosses sur la piste, les vibrations du système ABS et on repère même facilement les adversaires avec l’audio 3D. On comprend vite que le temps de freinage et la maîtrise de la voiture sur la piste varient énormément d’un modèle à l’autre.

C’est le premier plaisir, et un grand étonnement quand on n’est pas particulièrement un amateur de « chars » : Gran Turismo 7 rend la conduite amusante et tout à fait accessible. On a pris soin d’ajouter ici des capsules explicatives, allant même jusqu’à remonter aux premières voitures et illustrant le fonctionnement d’une voiture, les spécificités de chaque modèle et son comportement sur la route. Quand on n’a jamais réussi à distinguer la plupart des voitures comme c’est notre cas, on apprécie ces exposés qui enrichissent notre culture.

Beauté et tranquillité

Précisons ici que la seule bande sonore, ce sont les bruits de voiture et la musique. Pas de dialogues ni de discours enflammés ici, tout est écrit. On apprécie cette tranquillité, contrairement à d’autres jeux tonitruants et survitaminés.

Et impossible de ne pas apprécier la beauté des paysages traversés par cette trentaine de circuits, au volant de bolides rutilants plus vrais que nature. La capacité de la PS5 est sollicitée à plein ici et donne une rapidité de réaction et une richesse graphique remarquable. Le rendu 4K HDR qui peut aller jusqu’à 60 IPS y est évidemment pour quelque chose.

Par contre, on s’aperçoit assez vite en mode solo que nos adversaires virtuels ont tendance à répéter les mêmes comportements, ce qui est flagrant quand on refait un circuit donné.

Évidemment, un jeu vieux de 25 ans offre plusieurs variantes et une mécanique riche. On doit ainsi obtenir cinq permis pour évoluer divisés en dix épreuves, ou remporter 60 défis qui vous commanderont notamment de dépasser un certain nombre de voitures, de conduire de la façon la plus écologique possible ou de négocier les virages de la façon la plus efficace.

On a rapidement accès à un Rally musical assez déjanté, où le décompte est remplacé par de la musique et où il faut franchir les points de contrôle à temps pour la prolonger.

Là où les adversaires sont nettement moins prévisibles, heureusement, c’est quand on embarque dans le mode multijoueurs. On est confronté à des joueurs de même niveau pour lesquelles on tient même compte de l’esprit sportif. Il est également possible de créer sa propre compétition et d’y inviter ses concurrents. Notons qu’on a également conçu un vrai réseau social à l’intérieur du jeu qui permet de présenter ses scores, ses innovations et les améliorations cosmétiques de ses voitures.

Le verdict : Gran Turismo 7 est d’abord et avant tout un jeu vidéo plaisant et accessible, au graphisme et aux mécaniques bien huilées. Ceux qui souhaitent plus d’étincelles, à la Mario Kart ou à la Forza Horizon, vont probablement manquer de stimulation.

IMAGE FOURNIE PAR SIE