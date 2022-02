(New York) Apple a annoncé jeudi avoir mis à jour son AirTag, un petit objet destiné à retrouver plus facilement ses clés, son portefeuille ou son sac, afin d’éviter des utilisations abusives ou illégales, comme le pistage d’une personne à son insu.

Agence France-Presse

Lancé en avril dernier, l’AirTag permet de localiser l’objet auquel il est associé grâce à une application. Le dispositif fonctionne avec iPhone, iPad ou iPod touch et est repéré via Bluetooth.

Mais il a rapidement été utilisé pour traquer des personnes ou des objets comme des voitures afin de les voler au meilleur moment.

Aussi Apple a mis en place de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité, à commencer par un message expliquant clairement à l’installation de l’application que pister des personnes sans leur consentement est un crime dans de nombreux pays et que les autorités peuvent demander à identifier le propriétaire d’un AirTag.

Le groupe californien souligne avoir déjà coopéré avec la police en fournissant des numéros de série et des informations sur le compte Apple quand il avait reçu un mandat.

Apple prévoit d’installer par la suite un outil permettant à des personnes recevant une alerte d’un AirTag ne leur appartenant pas de localiser avec précision où est l’objet.

Apple veut aussi améliorer son programme permettant de détecter des pistages non sollicités afin de prévenir les utilisateurs encore plus tôt qu’un AirTag bouge en même temps qu’eux.

« AirTag a été conçu pour aider les gens à localiser leurs effets personnels, et non pour suivre les personnes ou les biens d’autrui, et nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation malveillante de nos produits », a souligné Apple dans le message annonçant les mises à jour.