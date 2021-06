En 2015, une petite entreprise montréalaise avait lancé avec succès un drôle de produit : le Tstand, un support pour tablettes, téléphones et liseuses qu’on peut installer sur sa poitrine, allongé au lit ou sur un canapé, ou simplement sur un bureau.

Karim Benessaieh La Presse

Voici maintenant la deuxième version sur Kickstarter, complètement repensée, plus solide et revêtue de caoutchouc. « Il nous a fallu quelques années pour trouver, mais nous avons finalement développé un caoutchouc lisse, hi-tech, qui élimine les grincements, donne une touche de très haute qualité et empêche le stand de glisser », explique son concepteur, Sean Kieley. À l’essai, le Tstand 2 est en effet un bel objet, plutôt pratique pour lire sa lourde tablette au lit et qui n’a plus rien de bas de gamme. Étonnante invention.

Game Builder Garage

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Game Builder Garage ne fera pas de vous ou de votre enfant un programmeur, mais il s’agit d’une belle idée de Nintendo.

Du simple petit robot qui saute quand on appuie sur la touche B au jeu 3D totalement original de tir dans l’espace, Game Builder Garage, dernière nouveauté pour la Nintendo Switch, a un objectif principal : apprendre à des enfants de 8 à 12 ans les bases de la programmation des jeux vidéo.

Évidemment, devenir un maître de Game Builder Garage ne fera pas de vous ou de votre enfant un programmeur patenté et la matière est tout de même assez exigeante. Mais on doit saluer la belle façon qu’a trouvée Nintendo de donner le goût aux jeunes et moins jeunes de toucher à cette science mystérieuse qu’est la conception de jeux vidéo.

Dead by Daylight

IMAGE FOURNIE PAR BEHAVIOUR INTERACTIVE Un nouveau tueur provenant des jeux vidéo Resident Evil a fait son apparition dans Dead by Daylight cette semaine : l’horrible géant Nemesis.

Alors, ça ressemble à quoi, un mélange de Resident Evil et de Dead by Daylight ? Des millions de joueurs le savent depuis mardi dernier, eux qui peuvent incarner les personnages de Jill Valentine et Leon S. Kennedy. Surprise : avec un achat supplémentaire, ils peuvent devenir deux autres personnages de Resident Evil, Claire et Chris Redfield. Le tueur, Nemesis, est un géant absolument horrible, que nous avons trouvé un peu lent et armé d’un tentacule pas du tout évident à manœuvrer. Malheureusement, des bogues informatiques persistants au moment d’écrire ces lignes empêchaient l’accès au poste de police de Raccoon City. Ce qui n’empêche pas ce DLC d’être superbe, un ajout qui sera assurément apprécié par les 36 millions de fans de Dead by Daylight.