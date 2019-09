Pour la version 2019 de Kindle, Amazon a choisi la sobriété au plus bas prix possible. Ce qui nous donne une liseuse minimaliste, bien conçue, mais manquant terriblement d'attrait.

On aime

À 119,99 $, la Kindle 2019, 10e génération de ce modèle d'Amazon, est la liseuse récente la moins chère sur le marché. Étonnant que le géant américain du commerce électronique ait choisi cette voie, alors que lui et son rival Kobo ont plutôt proposé depuis quelques années des modèles de luxe, jusqu'à trois fois plus chers et bourrés de nouvelles fonctions.

Rien de tout cela avec cette Kindle, à l'exception de l'éclairage frontal réglable qui est maintenant offert avec quatre diodes électroluminescentes. C'est peu - la Kindle Oasis en compte 25 ! -, mais c'est suffisant pour un éclairage nocturne satisfaisant, avec 24 réglages.

Comme d'habitude, les liseuses conçues par Amazon sont réactives, et l'écran tactile a une meilleure sensibilité que celui des Kobo. À 174 grammes, elle se tient très bien en main, alors qu'on a légèrement réduit sa coque, de 2 mm en largeur et de 0,4 mm en épaisseur.

L'autre force d'Amazon, c'est son catalogue de livres électroniques, évalué à quelque 4 millions de titres au total, qu'il est possible de commander directement de sa liseuse. Pour 9,99 $, on a également accès sans retenue au million de titres de Kindle Unlimited. On compte environ 50 000 livres en français, si le moteur de recherche d'Amazon est fiable. Avec un stockage de 4 Go, on peut engranger environ 3000 livres, ce qui devrait suffire au plus vorace des lecteurs.

Il est plutôt facile d'envoyer par courriel un livre électronique à sa Kindle, pourvu qu'il soit dans le bon format. Une fois la liseuse connectée à l'internet, le livre sera téléchargé. Pas de câble, pas de longues manipulations sur l'ordinateur.

On a appris à apprécier deux fonctions : Whispersync et Goodreads. La première permet de synchroniser signets, notes et dernière page lue entre tous les appareils et applications Kindle. Pratique si on veut passer, par exemple, de la liseuse à son téléphone dans une salle d'attente. Goodreads, c'est un Facebook de la critique de livres, avec ses 86 millions d'utilisateurs et ses recommandations à la tonne.

L'autonomie de la pile, dans notre cas et avec une lumière minimale, en mode avion la plupart du temps, atteint cinq semaines.

On aime moins

L'air est usé, mais on n'y échappe pas : les Kindle sont trop enfermées dans l'écosystème d'Amazon. Leurs formats, essentiellement AZW et MOBI, sont exclusifs. Pour lire un livre électronique dans le format le plus répandu, EPUB, il faut passer par la conversion par un logiciel comme Calibre, avec les risques de changement de mise en page que cela suppose. Surtout, impossible pour une Kindle de lire un livre électronique verrouillé (dit « DRM »), emprunté par exemple à la bibliothèque.

Kobo nous a habitués à plusieurs configurations tactiles pour avancer ou reculer dans un livre, auxquelles on a ajouté depuis un an des boutons physiques sur le côté de la tablette. La Kindle, elle, n'a qu'une seule configuration, certes ingénieuse, avec une petite bande à gauche pour reculer et tout le reste de l'écran pour avancer.

L'écran de 6 po de la Kindle n'a qu'une résolution de 167 ppp, alors que la plupart des appareils récents offrent 300 ppp. Rien de bien dramatique, mais l'image est moins ciselée, moins limpide. Autre fonction qu'on a laissé tomber : la résistance à l'eau.

Malgré ce que le guide de l'utilisateur nous laisse miroiter, il n'est pas possible d'écouter des livres audio sur la Kindle en l'appariant à des écouteurs Bluetooth. Aucune configuration du Bluetooth n'est offerte, et nous avons passé un temps fou à suivre les consignes pour réaliser qu'il s'agissait d'une erreur du guide.

Enfin, une fonction nous a beaucoup manqué, celle qui permet d'atténuer la luminosité bleue de l'écran pour la remplacer par une douce lumière orangée.

On achète ?

Soyons juste : la Kindle 2019 fait un travail très honnête et aurait été dans la bonne moyenne des liseuses il y a quelques années. Son prix est son meilleur argument, et on comprend que bien des lecteurs n'aient pas envie de dépenser 200 $ ou 300 $ pour ces petites tablettes spécialisées.

Nous la trouvons cependant bien minimale, avec le charme d'un livre de poche comparé à une belle édition. Pour une vingtaine de dollars de plus, on peut mettre la main sur une Kindle Paperwhite qui résiste à l'eau, a une résolution de 300 ppp et une connectivité cellulaire gratuite. Pour le même prix, du côté de Kobo, vous avez une Clara HD nettement mieux équipée. Ce seraient, à notre avis, de bien meilleurs choix.

Kindle (2019), 10e génération

Fabricant : Amazon



Prix : 119,99 $



Note : 3 sur 5