(Ottawa) « Ce n’est pas ma décision si j’obtiens une prime ou non », a affirmé la grande patronne de CBC/Radio-Canada en comité parlementaire mardi. Catherine Tait avait été convoquée pour s’expliquer sur les compressions à venir.

La société d’État avait annoncé en décembre qu’elle couperait 10 % de son effectif à la grandeur du pays dans un contexte où bon nombre de médias d’information vivent des difficultés financières. Elle prévoyait alors abolir 600 emplois et 200 postes vacants.

« Il s’agissait d’une estimation », s’est défendue Mme Tait en comité.

La présidente-directrice générale s’était attiré les critiques à plusieurs reprises en décembre après avoir semé la confusion sur les primes qui pourraient être versées aux cadres de la société d’État en période de compressions. Elle n’avait pas écarté qu’elles le soient même en période de compression avant d’indiquer quelques jours plus tard qu’elle était prête à revoir la rémunération des hauts dirigeants.

Les questions de la députée conservatrice Rachel Thomas sur les primes ont donné lieu à quelques prises de bec en comité. Mme Tait a répondu qu’il revenait au conseil d’administration de déterminer à la fin de l’exercice financier si des primes seraient versées en fonction du résultat et du budget.

Elle a souligné que ces primes aux dirigeants ne constituent qu’environ 15 ou 16 millions sur la rémunération de 950 millions versée à l’ensemble des employés de CBC/Radio-Canada.

Le chef de la transformation et vice-président principal de la section Personnes et culture de CBC/Radio-Canada, Marco Dubé, a indiqué que le versement des primes était basé sur sept critères de performance, dont la performance numérique et la performance radio.

Ils ont plaidé que le diffuseur public fait face à un déficit structurel causé par l’inflation et le déclin des revenus publicitaires. Mme Tait a indiqué que l’écart à combler annuellement est passé de 21 millions en 2018 à 36 millions.

« Ça veut dire, en pratique, que nous commençons chaque année avec des coupes dans notre budget », a-t-elle fait valoir.

Mme Tait et son équipe avaient été convoquées par le comité permanent du patrimoine canadien pour s’expliquer sur les compressions à venir et les primes versées à ses cadres. La motion du Bloc québécois pour la faire témoigner avait été adoptée à l’unanimité en décembre.

Mme Tait avait également été critiquée pour avoir effectué un voyage en Australie la semaine suivant l’annonce des coupes et avoir attribué une partie des coupes aux économies de 3 % que le gouvernement fédéral exige des ministères.

Son intention de supprimer le même nombre de postes au réseau français et au réseau anglais avait soulevé des préoccupations. L’ex-directeur général de l’information des services français de Radio-Canada, Alain Saulnier, s’inquiétait que Radio-Canada souffre davantage de ces coupes si elles sont appliquées moitié-moitié. Une situation inéquitable, selon lui, étant donné que CBC dispose de plus de budget et de personnel.

CBC/Radio-Canada est une société d’État indépendante, donc le gouvernement évite de s’ingérer dans ses décisions administratives. Sa PDG doit toutefois rendre des comptes aux parlementaires.