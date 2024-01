(Calgary) Le géant des pipelines Enbridge annonce l’abolition de 650 postes en raison de ce qu’il appelle « des conditions commerciales de plus en plus difficiles ».

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La porte-parole d’Enbridge, Gina Sutherland, a confirmé mardi les coupes dans un courriel, ajoutant que l’entreprise établie à Calgary avait pour objectif d’achever les compressions d’ici le 1er mars.

« Les vents contraires persistants – notamment la hausse des taux d’intérêt, l’incertitude économique et les effets d’entraînement des développements géopolitiques – contribuent tous à des conditions commerciales de plus en plus difficiles dans de nombreux secteurs », a expliqué Mme Sutherland.

L’entreprise compte actuellement environ 12 000 employés, principalement aux États-Unis et au Canada, selon son site internet.

Enbridge tentera de minimiser l’impact humain des compressions en cherchant d’abord à réduire les postes vacants, les postes contractuels et à redéployer le personnel lorsque cela sera possible, a ajouté Mme Sutherland.

Elle n’a pas précisé quelles unités commerciales ou régions seraient les plus touchées.

Enbridge, qui devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 le 9 février, a réalisé un certain nombre de mesures commerciales importantes au cours des derniers mois.

En septembre, l’entreprise a annoncé qu’elle fera l’acquisition de trois sociétés de services publics américaines – East Ohio Gas Company, Questar Gas Company et ses sociétés Wexpro, et Public Service Company of North Carolina – auprès de Dominion Energy, une société établie en Virginie, dans le cadre d’une transaction de 14 milliards US en espèces et en dettes.

L’accord, qui devrait être conclu cette année, doublera la taille des activités de services publics de gaz d’Enbridge, ce qui en fera la plus importante en termes de volume en Amérique du Nord, avec une base tarifaire combinée de plus de 27 milliards et environ 7000 employés livrant plus de neuf milliards de pieds cubes par jour de gaz à environ sept millions de clients.

La société a également annoncé en décembre la vente de ses participations dans le pipeline Alliance et l’installation de traitement du gaz Aux Sable à Pembina Pipeline pour 3,1 milliards. Elle a indiqué qu’elle utiliserait une partie des recettes pour aider à financer l’achat des organismes publics américains annoncé précédemment.

Enbridge n’est pas la seule entreprise énergétique canadienne à annoncer des licenciements importants au cours des derniers mois. Suncor Énergie a annoncé en juin dernier son intention de supprimer 1500 postes avant la fin de 2023 dans le but de réduire les coûts et d’améliorer la performance financière de l’entreprise.