Quatrième trimestre Bonnes performances financières pour Colgate-Palmolive

(New York) Le groupe américain de produits d’hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a réalisé au quatrième trimestre des performances financières supérieures aux attentes du marché, et anticipe le maintien de cette « dynamique de croissance » en 2024 et au-delà.