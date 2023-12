Pierre-Antoine Fradet, PDG d’Atedra, de Montréal, et d’Adstanding, de New York, offre 50 000 $ pour les ordinateurs, le nom et la propriété intellectuelle, ont dit à La Presse des employés au fait du dossier.

Un entrepreneur actif dans le domaine de la publicité numérique a déposé une offre d’achat à un prix cassé pour les restes du journal Métro.

Pierre-Antoine Fradet, PDG d’Atedra, de Montréal, et d’Adstanding, de New York, offre 50 000 $ pour les ordinateurs, le nom et la propriété intellectuelle, ont dit à La Presse des employés au fait du dossier.

L’offre, qui a été communiquée aux ex-employés, n’implique pas la continuité des affaires de ce média local qui a déjà employé près de 70 personnes, dont la moitié à la rédaction, avant de cesser ses activités le 11 août.

Il s’agit d’une déception pour ces derniers, puisque M. Fradet avait déposé au mois d’octobre une offre qui impliquait une certaine continuité des affaires, à certaines conditions. Il avait alors offert une somme à préciser entre 500 000 $ et 2 millions de dollars et proposait d’offrir des emplois aux employés de Métro responsables du contenu produit par l’entreprise, à condition de s’entendre sur les conditions de travail et les modalités d’emploi.

Cette offre avait été jugée insatisfaisante par le syndic au dossier, Stéphane De Broux, de KPMG, qui avait invité M. Fradet à la préciser et lui avait donné du temps pour ce faire.

Selon les employés, l’offre récente beaucoup plus basse s’explique essentiellement par l’abandon par l’acheteur, cette fois, des crédits d’impôt qui demeurent dans les actifs de l’entreprise : « En gros, il offre 27 000 $ pour les ordinateurs et 23 000 $ pour le nom du journal, la propriété intellectuelle et les archives, qui contiennent probablement des données analytiques qui ont de la valeur pour un publicitaire », a indiqué à La Presse un ex-employé.

« Il n’y a pas l’air d’avoir de relance dans cette nouvelle offre, en tout cas, ça n’est pas indiqué. On aimerait avoir plus d’informations sur ses intentions. C’est flou. Avec la nouvelle offre, on dirait que son intention est d’acheter des données et des ordis », a dit à La Presse une autre ex-employée.

M. Fradet n’a pu être joint au numéro de son entreprise.

La deuxième offre a été faite le 18 décembre et expire le 21 décembre à 17 h.

Le syndic De Broux n’avait pu être joint au moment de publier.