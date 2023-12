(Ottawa) La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, n’écarte pas de verser des primes aux cadres alors qu’elle a annoncé la veille qu’il supprimera 800 postes partout au pays, l’équivalent de 10 % de son effectif. La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a évité de commenter mardi, en rappelant l’indépendance du diffuseur public.

« Il est trop tôt pour dire où nous en sommes cette année, a-t-elle répondu en entrevue lundi à l’émission The National. Nous allons examiner cela comme nous le ferons pour tous nos postes budgétaires dans les mois à venir. »

L’animatrice Adrienne Arsenault est revenue à la charge et Mme Tait a répondu qu’elle n’allait pas « commenter quelque chose qui n’a pas été encore discuté ».

Questionnée sur le message que l’octroi de primes enverrait, la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, n’a pas voulu se prononcer.

« C’est à eux de répondre aux questions par rapport à la rémunération interne, a-t-elle affirmé en mêlée de presse. Ils ont des allocations qui sont claires, ils ont des budgets qui sont clairs. Je vous invite à poser ces questions-là CBC/Radio-Canada. »

La société d’État a annoncé lundi après-midi la suppression de 600 emplois et l’abolition de 200 postes vacants, soit environ 10 % de son effectif. Elle fait face à des « pressions budgétaires » de 125 millions en raison de l’inflation, de la concurrence des géants numérique et de la baisse des revenus publicitaires générés par la télévision traditionnelle.

« La CBC dit qu’elle est encore à court d’argent et qu’elle licencie du personnel, avait réagi le chef conservateur, Pierre Poilievre, sur le réseau social X. Et ce, après avoir versé 99 millions de dollars de primes à des cadres incompétents et à des porte-parole libéraux. Je parie qu’aucun des porte-parole préférés de Trudeau ne sera licencié – ils recevront simplement d’autres primes. »

Il s’est appuyé sur des chiffres colligés par la Fédération canadienne des contribuables au printemps dernier, selon lesquels plus de 99 millions de dollars ont été versés en primes par la société d’État à ses employés depuis 2015. En 2022, le montant des primes s’élevait à 16 millions.

Les conservateurs veulent réduire les fonds de la CBC de 1 milliard, s’ils forment un gouvernement.

– Avec Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse