Rogers Communications a annoncé jeudi la fermeture de sa station de radio CityNews Ottawa et la mise à pied du personnel de la salle de rédaction, en invoquant la diminution des auditoires et des défis réglementaires.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

Une porte-parole de Rogers Sports & Media, Charmaine Khan, a expliqué que la fermeture de la station, anciennement connue comme 1310NEWS, était « attribuable aux faibles auditoires, à la baisse des revenus et aux politiques réglementaires restrictives pour la radio AM ».

Dans un communiqué, elle a fait valoir qu’il s’agissait d’une « décision difficile ».

« Nous apprécions et remercions profondément nos auditeurs, ainsi que tous les employés et contributeurs pour leur dévouement au fil des années », a affirmé Mme Khan.

Le nombre d’employés touchés est inférieur à 10, a-t-elle ajouté, précisant que les mises à pied étaient en vigueur dès jeudi.

Mme Khan affirme que le média maintiendra une présence en ligne soutenue par deux journalistes numériques, permettant au public d’obtenir des mises à jour sur les nouvelles, la circulation et la météo par l’entremise du site web de CityNews Ottawa et de ses canaux de médias sociaux.

Aucune autre station de radio ou de télévision CityNews n’est touchée par la fermeture.

« La station avait du mal à faire des gains d’auditoire et des gains en rentabilité et il n’était pas viable pour nous de continuer à l’exploiter », a expliqué Mme Khan.

Cette fermeture est le plus récent coup dur pour l’actualité locale cette année. BCE a annoncé en juin qu’elle fermerait ou vendrait neuf stations de radio et réduirait de 6 % l’effectif de Bell Média, attribuant sa décision à des conditions politiques et réglementaires défavorables.

En outre, Rogers a annoncé d’autres pertes d’emplois cette année. La société a commencé à proposer des forfaits de départ volontaire à certains employés en juillet, alors qu’elle travaillait sur son intégration avec Shaw Communications dans la foulée de la clôture de son acquisition pour 26 milliards.

L’entreprise avait indiqué dans une note interne que les employés admissibles au programme volontaire comprenaient « la plupart des employés de l’entreprise et des secteurs d’activité » jusqu’au niveau des postes de directeur principal dans l’entreprise.

Elle avait aussi précisé que le personnel de Rogers Sports & Media, incluant les gens en ondes, les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes et les opérateurs de technologie médiatique n’auraient pas accès aux forfaits de départ volontaire.

La plupart des employés occupant des emplois en contact direct avec la clientèle, tels que des postes spécialisés en informatique, ainsi que les techniciens, les agents du service client et du soutien technique, n’étaient pas non plus admissibles.

Rogers a également confirmé ce mois-là qu’« un petit pourcentage » d’employés avaient quitté l’entreprise involontairement depuis la fusion avec Shaw, mais n’a pas précisé combien d’entre eux étaient touchés par le programme de départ volontaire ou par d’autres coupes.