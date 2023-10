Fox Corporation et News Corp

Rupert Murdoch passe le flambeau à son fils Lachlan

(New York) À 92 ans, le redouté magnat des médias Rupert Murdoch, qui a influé sur la vie politique au Royaume-Uni et aux États-Unis, va lâcher les rênes de son empire médiatique conservateur et passer la main à son fils aîné Lachlan à la tête du groupe de médias News Corp et de Fox Corporation.