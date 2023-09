(Ottawa) Les géants du web qui ont un chiffre d’affaires global d’au moins un milliard de dollars canadiens par année et qui ont 20 millions d’utilisateurs uniques par mois au Canada seront assujettis à la Loi sur les nouvelles numériques à compter du 19 décembre.

Ces géants du web – essentiellement Meta et Google – devront verser une redevance aux médias canadiens si elles partagent du contenu produit par ces médias sur leurs plateformes. Ces redevances, qui devront faire l’objet de négociation, pourraient attendre environ 230 millions de dollars par année, selon les calculs du gouvernement fédéral.

Les plateformes pourront être exemptées de la loi si elles concluent volontairement des accords jugés équitables avec les médias canadiens. Autrement, elles devront se soumettre à une processus de négotiation obligatoire qui se déroulera sous l’égide du CRTC.

Mais la nouvelle loi s’appliquera uniquement aux entreprises numériques qui diffusent du contenu produit par les médias canadiens sur leurs plateformes.

Telles sont les grandes lignes des règlements qui doivent encadrer la nouvelle loi et qui ont été publiés par le ministère du Patrimoine vendredi.

Meta et Google s’opposent farouchement à cette loi. En guise de protestation, Meta a décidé de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes (Facebook et Instagram) le 1er août, même si la loi doit entrer en vigueur en décembre. Google a aussi brandi cette menace, mais le moteur de recherche ne l’a pas encore mise à exécution.

Selon de hauts fonctionnaires du ministère du Patrimoine, la publication de ces règlements devrait répondre à certaines critiques formulées par les géants du web, notamment en offrant une prévisibilité et un montant des redevances qui pourraient être en cause.

Les règlements, selon eux, constituent un incitatif à conclure des ententes commerciales volontaires entre les géants du web et les médias canadiens.

Ils n’ont toutefois pas nié que la loi, au bout du compte, pourrait ne s’appliquer à aucune plateforme si Meta et Google décident de ne plus partager les nouvelles canadiennes, comme Meta a déjà commencé à le faire.

La publication de ces règlements donne le coup d’envoi à une période de consultations de 30 jours au cours de laquelle les géants du web pourront exprimer leurs commentaires. Avant même leur publication, Meta a fait savoir que ces règlements ne répondront pas à ses objections.

« Comme nous l’avons communiqué directement au gouvernement, le processus réglementaire n’est pas en mesure de répondre à la prémisse fondamentalement erronée au cœur de la Loi sur les nouvelles en ligne. La législation est basée sur l’affirmation fausse voulant que Meta bénéficie injustement des contenus d’actualité partagés sur nos plateformes. Les règlements proposés aujourd’hui n’auront aucun impact sur notre décision d’affaires de mettre fin à la disponibilité des informations au Canada. «, a fait savoir un porte-parole de Meta, vendredi.

La réglementation prévoit aussi que la compensation versée aux médias peut comprendre des contributions monétaires et non monétaires. Il sera aussi possible de tenir compte des ententes préalables conclues entre les géants du web et les entreprises de presse.

Les ententes qui seront éventuellement conclues devront « protéger l’indépendance journalistique et le processus éditorial » des médias canadiens.

Le gouvernement Trudeau affirme s’être inspiré de l’exemple de l’Australie pour concocter une formule de redevances. Cette formule est quelque peu complexe : (les recettes globales des géants du web) X (la part canadienne du PIB mondial) X (taux de contribution de 4 %). Essentiellement, cette formule permettrait d’obtenir une contribution se situant dans une fourchette de 20 % de la rémunération relative des journalistes à temps plein qui travaillent dans une entreprise de presse au pays.

Dans une présentation aux médias, les hauts fonctionnaires ont souligné que les plateformes numériques jouent un rôle « essentiel dans l’écosystème de nouvelles au Canada et modifient la manière dont les Canadiens accèdent aux sources de nouvelles. » En effet, 69 % des Canadiens consultent les nouvelles en ligne, et 11 % seulement des Canadiens paient pour les nouvelles qu’ils consultent en ligne. Le hic, c’est que 80 % des recettes publicitaires en ligne, qui s’élevaient à 14 milliards de dollars en 2022, aboutissent dans les coffres de Google et Meta.

« Les Canadiennes et Canadiens comptent sur les plateformes numériques pour consulter les nouvelles et suivre l’actualité. Ces plateformes doivent agir de manière responsable et soutenir le partage des nouvelles, car elles en bénéficient autant que les Canadiennes et les Canadiens. La Loi sur les nouvelles en ligne exige que ces plateformes dominantes négocient équitablement avec les entreprises de nouvelles, qu’elles soient grandes ou petites «, a soutenu la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, dans un communiqué de presse.

« Les géants de la technologie peuvent et doivent fournir leur juste part, rien de plus. Les Canadiennes et Canadiens demandent un paysage de l’information dynamique qui leur permet d’obtenir les faits quand ils et elles en ont besoin. », a-t-elle ajouté.