(San Francisco) Le géant numérique Google a annoncé mardi qu’il intégrera désormais de l’intelligence artificielle (IA) dans ses offres d’informatique dématérialisée, ou nuage, à destination des entreprises désireuses de tirer profit de cette technologie.

Glenn CHAPMAN Agence France-Presse

Annoncée à l’occasion de la conférence annuelle du groupe Cloud Next, qui se tient en présentiel pour la première fois depuis 2019, cette nouvelle fonctionnalité s’adresse en premier lieu aux entreprises travaillant sur la recherche de données, la collaboration en ligne, la traduction ou les images.

La conférence a démarré au lendemain du lancement par OpenAI d’une version professionnelle de son IA ChatGPT, qui cherche à concurrencer Microsoft, parti le premier sur ce segment.

Si l’IA est regardée avec attention par de nombreuses entreprises, ces dernières doivent s’appuyer sur les géants du nuage – Microsoft, Amazon Web Services ou Google – pour disposer de la puissance de calcul nécessaire à son usage.

Ces groupes ont donc décidé de s’associer avec des développeurs d’IA, à l’image de l’accord-cadre signé entre Microsoft et OpenAI, ou de développer leurs propres modèles, comme le fait Google.

Le groupe prévoit également d’ouvrir son nuage aux outils d’IA développés par d’autres groupes, tels Meta ou Anthropic, avec l’espoir de se positionner comme une sorte de guichet unique pour ce type de services.

Actuellement, plus de 70 % des jeunes entreprises spécialisées dans le développement de l’IA et ayant une valorisation dépassant le milliard de dollars, parmi lesquels Anthropic, Jasper ou Runway, sont d’ores et déjà clients de Google Cloud, a assuré le vice-président du groupe responsable du marché de l’IA, Philip Moyer, lors d’un point presse.

« Toutes ces entreprises proposent leurs modèles d’IA aux côtés de ceux de Google », a insisté M. Moyer.

Parmi les premiers clients de l’IA développée par Google, le groupe cite le constructeur General Motors, qui compte intégrer l’outil conversationnel du groupe à ses véhicules.

Selon Google, le nombre de clients de son nuage en lien à de l’IA générative a été multiplié par quinze sur le dernier trimestre, avec un intérêt pour ces projets « ahurissant », selon le vice-président de Google Cloud June Yang.

Google intègre également de l’IA à des outils bureautiques tels que Meet ou Docs, qui font partie de sa suite Workspace, et qui compte plus de trois milliards d’utilisateurs, selon le groupe.

Parmi les outils IA dans Workspace, un assistant numérique qui peut prendre des notes durant les réunions en ligne ou même y assister à la place de quelqu’un, assure Google.

Des options qui permettent aux gens dépassés par leur horaire d’être « à deux endroits en même temps », en disposant des notes à l’issue de la réunion en ligne, mais sans y prendre part, ni pouvoir apporter des commentaires.