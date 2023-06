Après Meta, Google. Ulcéré par l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne d’Ottawa, qu’elle taxe d’« inapplicable », le géant du web a annoncé jeudi qu’il éliminerait de son moteur de recherche les liens vers les actualités canadiennes pour les utilisateurs du Canada. De son côté, Meta continue de sévir, sabrant le financement qui était accordé à La Presse Canadienne afin de financer des postes de journalistes au sein de l’agence de presse.

Une autre tuile s’abat sur le gouvernement canadien : à celle de Meta, qui a annoncé la semaine dernière son intention de mettre fin définitivement au partage de contenu de nouvelles canadiennes pour protester contre l’adoption de la loi, s’est ajoutée celle de Google.

« Le gouvernement ne nous a pas donné de raison de croire que le processus réglementaire sera en mesure de résoudre les problèmes structurels de la législation », a tranché jeudi dans une entrée de blogue Kent Walker, président des Affaires globales de Google (Alphabet).

Par conséquent, « nous avons informé le gouvernement que lorsque la loi entrera en vigueur, nous devrons malheureusement supprimer les liens vers des nouvelles canadiennes de nos produits de recherche, de nouvelles et de découverte au Canada », a-t-il expliqué.

La loi « rendra également intenable pour nous de continuer à offrir notre Produit Google News Showcase au Canada », a poursuivi le haut dirigeant, exprimant une « déception » d’en arriver là et disant que la décision, comme ses « impacts », n’avait pas été « prise à la légère ».

Des dirigeants de la société avaient rencontré la semaine dernière le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Ce dernier avait salué leur collaboration de même que leurs propositions « basées sur le gros bon sens », les dépeignant comme des joueurs plus constructifs que Meta.

Des bourses de Meta passent à la trappe

Un autre géant du web insatisfait de la mesure législative, Meta, a continué à riposter.

« Meta nous a fait part de son intention de mettre fin à l’accord qui soutient les bourses d’information », écrit Malcolm Kirk, président de La Presse Canadienne, jeudi, dans un message aux employés, en indiquant que les ententes en cours seront honorées jusqu’à leur fin.

PHOTO PETER DASILVA, ARCHIVES REUTERS Ces décisions de la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp surviennent environ une semaine après l’adoption du projet de loi C-18 visant à forcer les géants du web à conclure des ententes de rétribution avec les médias dont ils publient le contenu.

La veille, ce sont les groupes canadiens ayant conclu des ententes avec Facebook concernant une rémunération en échange de l’utilisation de contenu journalistique qui ont appris de mauvaises nouvelles. La Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), qui regroupe six quotidiens régionaux québécois, a publiquement confirmé la fin de son accord.

Selon nos informations, des annonces similaires ont eu lieu chez les autres partenaires du géant américain, parmi lesquels on retrouve des quotidiens comme Le Devoir, le Toronto Star et le Globe and Mail.

Meta refuse de commenter publiquement le sort de ces ententes.

Sur son site web, La Presse Canadienne explique que son partenariat avec la multinationale californienne visait à financer huit postes de journalistes à travers ses bureaux au pays.

« D’autres implications financières et opérationnelles doivent être soigneusement étudiées et nous en dirons plus à ce sujet ultérieurement », souligne M. Kirk aux employés de l’agence de presse.

Ces décisions de la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp surviennent environ une semaine après l’adoption du projet de loi C-18 visant à forcer les géants du web à conclure des ententes de rétribution avec les médias dont ils publient le contenu.

L’entreprise de Mark Zuckerberg avait aussitôt réagi en annonçant que le contenu des médias serait bloqué pour ses 24 millions d’utilisateurs de Facebook et Instagram au pays.

Cela devrait survenir avant l’entrée en vigueur de la loi, dans environ six mois.