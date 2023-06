PHOTO EDUARDO LIMA, LA PRESSE CANADIENNE, VIA THEGLOBEANDMAIL. COM

L’entreprise propriétaire du Toronto Star, Nordstar, et son concurrent Postmedia, qui publie notamment The Gazette, au Québec, ont confirmé mardi avoir entamé des discussions non contraignantes dans le cadre d’une opération de fusion potentielle.

L’entité fusionnée, dont le nom n’a pas encore été choisi, serait détenu et contrôlé conjointement par Nordstar (50 % des droits de vote et 44 % du capital) et par les actionnaires actuels de Postmedia (50 % des droits de vote et de 56 % du capital).

« La viabilité de l’industrie de la presse au Canada est extrêmement menacée, en particulier dans les petites villes et communautés […]. En mettant en commun nos ressources et en travaillant en collaboration, nous pouvons faire en sorte que davantage de Canadiens aient accès à un journalisme fiable et à des reportages de qualité », a déclaré l’éditeur du Toronto Star, Jordan Bitove, dans un communiqué conjoint émis mardi.

Toujours selon ce communiqué, le Toronto Star garderait son indépendance éditoriale vis-à-vis de la nouvelle entité issue de la fusion. Le quotidien serait placé sous la responsabilité d’une nouvelle entreprise qui serait créée, la Toronto Star Inc., dont Nordstar détiendrait 65 % des parts. Jordan Bitove, propriétaire de Nordstar, resterait l’éditeur du Toronto Star.

Ce dernier occuperait les fonctions de président de l’entité fusionnée et Andrew MacLeod, le PDG de Postmedia, en serait le PDG.

Postmedia en difficulté

Cette nouvelle survient alors que Postmedia traverse une période trouble, à l’image du secteur des médias. L’entreprise avait notamment mis à pied 11 % de son personnel de salles de nouvelles en janvier denier.

« La raison d’être de la fusion proposée est de créer une nouvelle entité avec une dette réduite, une échelle numérique nationale pour concurrencer les géants mondiaux de la technologie et des économies d’échelle dans le modèle d’entreprise », a indiqué le président et chef de la direction de Postmedia, Andrew Macleod.

Postmedia publie National Post, la Montreal Gazette, l’Ottawa Citizen et le Vancouver Sun emploie environ 650 journalistes.

La Torstar Corporation, propriété de Nordstar et propriétaire du Toronto Star détient également Metroland Media Group, qui opère six quotidiens en Ontario dont The Hamilton Spectator, le Waterloo Region Record, le Niagara Dailies et le Peterborough Examiner et plus de 60 journaux locaux.