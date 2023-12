Le golf Le Versant vend un parcours de neuf trous et réinvestit la somme dans le rehaussement de la qualité de ses quatre parcours restants. L’acquéreur est une société liée à Rosefellow, un promoteur actif dans la construction de centres de distribution dernier cri dans la région montréalaise.

Après des discussions qui se sont étirées sur deux ans, Rosefellow a acquis le 4 décembre le terrain zoné industriel d’une superficie de 2,5 millions de pieds carrés (232 000 mètres carrés) sur le boulevard de la Pinière Ouest à Terrebonne, en bordure de l’autoroute 640, pour la somme de 85 millions.

« L’été dernier, on a réorganisé nos parcours et on a profité de l’occasion pour moderniser et faire nos travaux au goût du jour, explique dans un entretien Nadia Di Menna, directrice générale et copropriétaire du club de golf Le Versant. On a saisi l’occasion pour faire des investissements majeurs en vue de rehausser la qualité des parcours pour notre clientèle à l’été 2024.

« L’été prochain, on offrira à notre clientèle deux parcours de championnat de 7000 verges (6400 mètres) chacun, poursuit-elle. On a toujours le parcours de 18 trous de normale 3 et, une nouveauté, on aura un parcours de 9 trous exécutif, donc des normales 3 et 4 seulement. »

Le golf Le Versant appartient à la famille Di Menna depuis 35 ans. Les premiers lots ont été achetés en 1985. Avec ses 72 trous sur un même site, le Versant était jusqu’à l’an dernier le plus important complexe de golf au Canada, soutient Nadia Di Menna.

PHOTO FOURNIE PAR ROSEFELLOW

Du côté de l’acquéreur, le zonage permissif à l’égard des centres de distribution a capté l’attention de Mike Jager, associé chez Rosefellow. « C’est un bijou », dit-il à propos des caractéristiques du lot. Ses voisins sont le centre de distribution de Sobeys et celui de Metro. De l’autre côté de l’A640 est érigé le centre de distribution de Rona.

« Le bassin d’employés est merveilleux dans le secteur Mascouche-Terrebonne », ajoute M. Jager, intarissable.

La desserte du site s’en trouvera améliorée avec la construction prochaine du passage supérieur enjambant l’A640 à la hauteur du boulevard Urbanova.

L’avantage de Rosefellow

Le promoteur montréalais entend construire deux centres de distribution : un de 350 000 pi⁠2 et un second de 400 000 pi⁠2 (de 32 500 à 37 200 m⁠2). Rosefellow est reconnu dans l’industrie pour sa capacité à construire des entrepôts sans contrat de location préalable.

« L’avantage de Rosefellow est de construire des entrepôts avec les caractéristiques recherchées par les occupants : la bonne hauteur libre, le bon nombre de quais de chargement, des colonnes bien distancées, des bureaux d’une superficie limitée pour maximiser le volume d’entreposage », affirme le courtier Étienne Marcoux, de l’Équipe Étienne & Steve de l’agence Colliers, qui a assisté Rosefellow dans l’achat du terrain.

Actuellement, le taux d’inoccupation des immeubles industriels se situe à 1,7 % dans la région montréalaise au 3e trimestre 2023. Un marché équilibré se définit par un taux d’inoccupation tournant autour de 5 %, souligne M. Marcoux.

M. Jager souhaite commencer la construction du premier centre à l’automne 2024 et le livrer un an plus tard.