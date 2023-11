Le gouvernement du Québec veut reproduire dans l’est de Montréal le succès obtenu avec le parc industriel provincial de Bécancour.

Il crée la Société de mise en valeur des terrains dans l’est de Montréal pour acquérir, décontaminer et revendre les terrains industriels contaminés.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, et le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, en ont fait l’annonce lundi matin en marge du Sommet de l’Est.

Québec, par le truchement d’Investissement Québec, met 100 millions, tandis que la gestion de la société est confiée à Fondaction.

« La Ville de Montréal a bénéficié d’une enveloppe de 100 millions pour décontaminer et réhabiliter les terrains dans le secteur est de la ville, a souligné le ministre Fitzgibbon, en conférence de presse. Peu de propriétaires à ce jour ont pu se prévaloir du programme. Il faut donc y mettre les bouchées doubles. On avait aussi promis un deuxième 100 millions, le voici. Et si on doit ajouter d’autre capital dans la société, on sera au rendez-vous. »

Le but du gouvernement est de livrer aux industriels des terrains prêts à être construits. « L’expérience de Bécancour en est une preuve, a insisté le ministre. On va prévoir les infrastructures nécessaires pour recevoir des projets économiques d’envergure. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon

Les premiers efforts seront concentrés sur l’immense terrain d’au moins 650 000 mètres carrés, propriété de la pétrolière Esso, situé à Montréal-Est. De par sa taille et sa localisation entre Sherbrooke et Notre-Dame, sa revitalisation est essentielle au réaménagement de l’est du territoire.

« C’est une annonce qui a le potentiel de changer le visage de l’est de Montréal et de redonner à ce secteur les moyens nécessaires pour qu’il sorte de son passé lourdement industriel et qu’il se développe à son plein potentiel », a dit pour sa part la ministre France-Élaine Duranceau, à la même occasion.