La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau déposera des amendements au projet de loi 31 visant à donner plus de pouvoir aux villes. Il s’agit d’un élément phare de son plan d’action sur l’habitation promis d’ici la fin de l’automne.

Mme Duranceau participait vendredi au congrès annuel de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) au centre-ville de Montréal.

« L’ajout de pouvoirs aux villes va faire partie des amendements du projet de loi, a indiqué la ministre en entrevue. Je pense qu’il faut que le cadre réglementaire au niveau municipal soit plus souple pour donner des pouvoirs aux maires et aux administrations municipales de faire avancer des projets qu’ils jugent adéquats pour leur municipalité. »

Les amendements attendus au projet de loi ont été adoptés par le conseil des ministres mercredi dernier.

« Avec mes amendements, on vient bonifier le projet de loi 31 en ajoutant des choses qui touchent d’autres ministères, a-t-elle expliqué. J’étends mon carré de sable. Des collègues ministres avaient quelque chose à dire. Mes amendements ont été discutés la semaine dernière et approuvés cette semaine au conseil des ministres mercredi.

La suite des évènements

La réponse du gouvernement caquiste à la crise du logement comprend donc les amendements au projet de loi 31, puis les dispositions sur le logement que comprendra la mise à jour économique du ministre des Finances Eric Girard du 7 novembre.

« Après, on va déposer le plan d’action en deux étapes. Le premier morceau qui sera déposé fin novembre comprendra des actions à court terme, des mesures très concrètes. Dans certains cas, elles auront été incluses dans les amendements du projet de loi 31. Le second morceau concerne le financement du plan d’action. Une partie sera dévoilée à la mise à jour du 7 novembre et l’autre au budget du printemps prochain. Entre le plan d’action et la fin de l’année, on fera le bilan sur les 12 000 logements sociaux et abordables rendus à diverses étapes de réalisation et sur les appels de projets. »