Ventes et prix des maisons en 2023 L’Association canadienne de l’immobilier révise à la baisse ses prévisions

L’Association canadienne de l’immobilier a révisé à la baisse ses prévisions pour les ventes et les prix des maisons cette année en raison de la faiblesse du marché en Ontario et en Colombie-Britannique, et elle prévoit désormais une baisse de près de 10 % du nombre de propriétés résidentielles vendues par rapport à 2022.