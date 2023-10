PHOTO JEFFERSON SIEGEL, THE NEW YORK TIMES

(New York) Lorsque la plateforme d’échange de cryptomonnaie de Sam Bankman-Fried s’est effondrée en novembre, l’un de ses plus anciens amis lui a envoyé un message de soutien.

David Yaffe-Bellany ET J. Edward Moreno The New York Times

« Je t’aime, Sam », a déclaré Adam Yedidia, un camarade de classe de Sam Bankman-Fried qui a ensuite travaillé pour lui chez FTX. « Je ne vais nulle part. Ne t’inquiète pas. »

Quelques jours plus tard, Yedidia avait démissionné de FTX. La semaine dernière, lors du procès pour fraude de Bankman-Fried devant le tribunal fédéral de Manhattan, Yedidia s’est présenté pour témoigner en faveur de l’accusation et a raconté la conversation au jury.

Le procès de Bankman-Fried a offert une fenêtre vivante sur l’un des effondrements d’entreprise les plus spectaculaires de l’histoire récente, une implosion de 10 milliards de dollars qui a touché les mondes de la politique de Washington, de la finance de Wall Street et de l’investissement dans la Silicon Valley. Mais l’affaire comporte également un aspect profondément personnel : l’effritement rapide d’un groupe social proche qui a fini par dresser les amis les uns contre les autres.

Au siège de FTX aux Bahamas, Bankman-Fried vivait et travaillait avec un cercle restreint de plus d’une demi-douzaine d’amis, dont une ancienne amante, un confident du camp de mathématiques du secondaire et un copain d’enfance de son jeune frère. Au moins quatre de ces alliés se sont retournés contre lui et ont accepté de coopérer avec le gouvernement, soit en plaidant coupable, soit en bénéficiant de l’immunité.

Dans la salle d’audience, la dynamique personnelle entre Bankman-Fried et ses amis est devenue un élément essentiel de l’affaire. Les procureurs ont montré des photographies de Bankman-Fried en train de fréquenter Yedidia et d’autres anciens confidents, cherchant à obtenir des témoignages sur les relations au cœur de FTX. À la barre des témoins, les anciens alliés de Bankman-Fried ont pour la plupart évité de le regarder.

« Vous pouvez vous attendre à ce que les États-Unis insistent sur ce point lors de la plaidoirie : il s’agit de personnes qui étaient des amis personnels proches de SBF », a déclaré Daniel Silva, un ancien procureur fédéral. « Cela établit immédiatement leur crédibilité en tant que personnes qui étaient présentes lorsque les faits se sont produits. »

Bankman-Fried, 31 ans, est accusé d’avoir orchestré une vaste conspiration visant à détourner pas moins de 10 milliards de dollars des comptes clients de FTX pour financer des contributions politiques, des achats immobiliers et d’autres grandes dépenses. Il a plaidé non coupable à sept chefs d’accusation de fraude, de complot et de blanchiment d’argent, et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable.

Jusqu’à présent, trois membres de son cercle intime – Yedidia, Gary Wang, cofondateur de FTX, et Caroline Ellison, l’ancienne petite amie de Bankman-Fried – ont témoigné contre lui. Au moins un autre allié – Nishad Singh, cadre de FTX et ami d’enfance de Gabe, le frère cadet de Bankman-Fried – devrait témoigner.

De l’avis général, Bankman-Fried n’a jamais eu beaucoup d’amis, même avant que la chute de FTX ne fasse de lui un paria international. Mais lorsqu’il était étudiant au Massachusetts Institute of Technology, il s’est attaché à certains de ses colocataires dans une maison collective d’Epsilon Theta, une fraternité qui attirait un groupe d’étudiants un peu trop intellos, dont Yedidia et Wang.

Bankman-Fried a fini par embaucher Yedidia comme développeur chez FTX. Ils vivaient ensemble dans un penthouse de cinq chambres aux Bahamas, où Yedidia était rejoint par sa fiancée, Andrea Lincoln, que Bankman-Fried avait également engagée.

Pendant le témoignage de Yedidia, les procureurs ont montré au jury une photo de lui et de Bankman-Fried en train de manger ensemble. Ils étaient suffisamment proches pour que Bankman-Fried confie à Yedidia sa relation intermittente avec Ellison, qui était PDG du fonds spéculatif frère de FTX, Alameda Research.

« L’accusé m’a dit que Caroline et lui avaient eu des rapports sexuels et m’a demandé si c’était une bonne idée qu’ils sortent ensemble », a déclaré Yedidia. « J’ai répondu par la négative. »

M. Yedidia a déclaré qu’il avait démissionné de FTX après qu’un collègue lui eut dit qu’Alameda avait utilisé les fonds des clients de FTX pour rembourser ses créanciers. Il a commencé à travailler avec le gouvernement dès le mois de décembre et a reçu l’immunité en échange de son témoignage.

Il n’a pas été le dernier à quitter le navire.

Mercredi, Mme Ellison a déclaré qu’elle avait commencé à coopérer avec les procureurs fédéraux après que le FBI eut perquisitionné au domicile de ses parents et saisi des appareils électroniques et son journal. Elle a plaidé coupable à des accusations de fraude et de complot.

Wang, qui a rencontré Bankman-Fried dans un camp de mathématiques au secondaire, a également plaidé coupable. Il a déclaré que le fondateur de FTX lui avait demandé, ainsi qu’à Singh, de créer une porte dérobée secrète dans le code de la bourse, qui permettait de transférer à Alameda des sommes virtuellement illimitées d’argent provenant de clients.

Wang a également relaté des conversations au cours desquelles il a interrogé Bankman-Fried sur l’argent qu’Alameda empruntait.

« Je n’étais pas sûr de savoir quelle interprétation était la bonne, et j’avais confiance en son jugement », a déclaré M. Wang.

Son témoignage a atteint un paroxysme émotionnel lorsque les procureurs ont présenté une photographie de lui posant avec Bankman-Fried au MIT. L’image montre Wang souriant, avec Bankman-Fried à côté de lui dans un T-shirt bleu marine Epsilon Theta.

L’image a été projetée à la tribune, où les parents de Bankman-Fried se sont installés chaque jour du procès. Lorsqu’elle a vu l’image, sa mère, Barbara Fried, a mis sa tête dans ses mains et a étouffé un sanglot.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.