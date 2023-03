Le portefeuille visé inclut 25 propriétés comprenant 6600 unités d’habitation gérées par le Groupe Sélection, dont Sélection Laval, les Marronniers de Lévis, le Cambridge à Pointe-Claire, le Sélection Île-des-Sœurs, les Sélection Cherbourg et Sélection St-Charles à Brossard.

Dans le redressement de l’exploitant de résidences privées pour aînés Groupe Sélection, le contrôleur PricewaterhouseCoopers recommande la vente des participations de 25 résidences du Groupe Sélection à son partenaire financier Revera, en dépit du bas prix proposé.

Le contrôleur recommande de débuter un processus de sollicitation d’investissement et de vente (SISP) particulier sur les actifs avec Revera où le prix plancher est celui sous scellé.

Sélection s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en novembre dernier.

Revera appartient à PSP, le gestionnaire d’actif de la caisse de retraite des fonctionnaires fédéraux. Le tribunal doit approuver l'offre.

Dans le portefeuille, le pourcentage de détention de Revera s’établit à 75 % pour 17 résidences. Pour 7 résidences, Revera détient des participations de 50 %, et Revera est propriétaire à 85 % d’une résidence. Le reste des participations appartient à Sélection.

Revera propose d’acquérir les parts minoritaires de Sélection dans les 25 résidences.

Le prix proposé est gardé sous scellés. Mais le contrôleur, dans son 7e rapport, indique que le prix contient un escompte par rapport à la plus récente valeur marchande des propriétés.

D’ailleurs, le Groupe Sélection, qui ne s’oppose pas à la vente en bloc des 25 résidences, se dit insatisfait du prix proposé.

Baisse marquée de la valeur marchande des résidences

Qui plus est, une évaluation préparée par les experts Jones Lang LaSalle indique que la valeur marchande du portefeuille a reculé de 12 % depuis un an, en raison notamment de la hausse des taux d’intérêt qui pèse sur la valeur de l’actif.

Le « facteur d’escompte important » par rapport à la plus récente étude sur la valeur marchande du portefeuille, lit-on dans le rapport de PwC, s’explique notamment par les positions minoritaires de Sélection. Ce ne sont pas tous les acheteurs potentiels qui ont un intérêt d’acquérir une portion d’une propriété sans en avoir le contrôle.

Malgré cette offre au rabais, le contrôleur demande au tribunal d’avaliser l’entente intervenue avec Revera parce qu’elle offre une solution certaine dans un avenir prévisible, ce qui est de bon augure pour rassurer et retenir les résidants et les employés des résidences privées pour aînés. Rappelons que la perte opérationnelle mensuelle de Sélection oscille entre 7 et 9 millions.

Le juge Michel Pinsonnault entendra les parties ce mardi.